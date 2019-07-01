بدء وصول المصارعين للمشاركة في "محاربي الإمارات 7 "

المصدر: وام

مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات النسخة السابعة من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية للدفاع عن النفس، التي ستنطلق نسختها السابعة يوم الجمعة المقبل من صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، بدأ توافد المصارعين أمس، ومن المنتظر أن يكتمل وصولهم غدا لحضور المؤتمر الصحفي الرسمي للبطولة المقرر له بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، بأحد فنادق أبوظبي.



ويتوقع أن تشهد البطولة مشاركة 24 مصارعا من 15 جنسية مختلفة، للتنافس على جوائز مالية قدرها 100 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى في المنافسات التي ستنطلق رسميا بتمام الساعة السادسة من مساء الجمعة المقبل، وتستمر حتى العاشرة والنصف، وقد انتهت الشركة المنظمة "بالمز الرياضية" من وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق البطولة مع إجراء بعض الإضافات عليها في النسخة الجديدة من أجل إضفاء المزيد من الإثارة والمتعة على النزالات بها.



وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة أن" محاربي الإمارات" رسخت مكانتها كواحدة من أكثر بطولات فنون الدفاع عن النفس شعبية على الساحة العالمية، وأصبحت منصة يتسابق على المشاركة بها أشهر الأسماء في هذه الرياضة، على الرغم من قصر عمرها النسبي مقارنة ببطولات أخرى.



وقال :"على ضوء السمعة الطيبة التي حققتها البطولة في الجولات الأخيرة، بدأنا نتلقى عشرات الطلبات من المصارعين في كل دول العالم، حرصا منهم على إثبات جدارتهم واستعراض مهاراتهم على هذه المنصة العالمية التي ذاع صيتها في أكثر من 100 دولة، وأصبحت محط أنظار ومتابعة عشاق الفنون القتالية في مختلف أنحاء العالم".



وعن تفاصيل البطولة .. أوضح درويش أن النسخة السابعة ستكون الأكبر والأضخم من الأوجه كافة، لأنها عبارة عن بطولتين في واحدة، إحداهما للهواة، والأخرى للمحترفين، وتبدأ بطولة الهواة من الساعة الرابعة والنصف بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم، من بينهم 3 من الإمارات، وتستمر لمدة 90 دقيقة يتسابق فيها المنافسون على إبراز قدراتهم تمهيدا لانطلاق المنافسة الرئيسية المخصصة للمحترفين، التي ستتضمن 12 نزالا في 6 فئات مختلفة بين 24 مقاتلا من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا والبرازيل، ولبنان، والعراق، والفلبين، وأستراليا، وتونس، وطاجكستان، وفرنسا، وألمانيا، ورومانيا، والكاميرون، والمغرب، والهند.



ومن المنتظر أن تشهد هذه النسخة الجديدة 3 نزالات رئيسية بينهم نزالان على لقب البطولة في وزني الثقيل والخفيف حيث تجمع المواجهة الرئيسية بين كل من تشاي لويس باري صاحب السجل النظيف من الهزائم، كما يلتقي أمين أيوب بطل وزن المتوسط بالنسخة السابقة في ثالث مشاركة له بهذه البطولة ليتنافس كل منهما على إحراز لقب البطولة في وزن الخفيف. وفي حال فوز أمين أيوب في هذا النزال سيكون أول لاعب يحمل لقب البطولة في فئتين مختلفتين هما المتوسط والخفيف.



وفي ثالث النزالات الرئيسية بهذه النسخة يلتقي البريطاني المخضرم دان فيني مع اللبناني محمد فخر الدين ضمن الوزن الحر، ويعتبر تيلور من أكثر اللاعبين خبرة على مستوى البطولة نظرا لخوضه أكثر من 50 نزالا في فئتي الهواة والمحترفين.



وتشهد هذه النسخة عودة عدد كبير من المقاتلين الذين شاركوا في النسخ السابقة وقدموا أداء فنيا مميزا وحققوا نتائج مبهرة من بينهم البرازيلي برونو ماتشادو، الذي فاز على الروسي يوري جريتشينكو في النسخة السابقة، واللبناني أحمد لبان ، والأسترالي ترينت جريدام، والمغربي حمزة بوقمزة ، والكاميروني جوريس ديا ، والروماني ألكساندرو شيتوران. وتنقل البطولة قناة أبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة لكل عشاق اللعبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.