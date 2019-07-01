«فيكتوري تيم» بطل أوروبا في «واقف» الدراجات المائية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج فريق الفيكتوري تيم، عبر المتسابق النمساوي كيفين رايتيرير قائد الدراجة الزرقاء رقم 90، بطلاً لمنافسات فئة واقف جي بي 1، ضمن منافسات بطولة القارات الأوروبية للدراجات المائية، والتي أسدل الستار عليها أمس، في العاصمة الكرواتية زغرب، بمشاركة واسعة.

ونجح قائد دراجة فريق فيكتوري تيم، وبطل العالم العام الماضي، النمساوي كيفين رايتيرير، من انتزاع الفوز والتتويج قبل نهاية منافسات فئة واقف محترفين جي بي 1، وذلك بعدما فاز بالسباقين الأول والثاني بجدارة، ليحصد 50 نقطة، مكنته من زيادة غلته من النقاط، لينفرد بالقمة برصيد 200 قبل السباق الثالث، ليتوج ملكاً لأوروبا في هذه الفئة.

وأهدى قائد دراجة الفيكتوري تيم رايتيرير مؤسسة الفيكتوري، الإنجاز العالمي الثاني، بعد التحاقه بالمؤسسة العام الماضي، والذي شهد تتويجه بلقب بطولة العالم في هذه الفئة أيضاً، علماً بأن رايتيرير يملك تاريخاً ناصعاً في سجل بطولات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو إي إم- حيث نال لقب بطولة العالم من قبل عام 2015، وبطولة أوروبا عام 2016، ليصبح تتويجه باللقب الكبير أمس، الثاني في مشوار البطولة الأوروبية.

سعادة

من جانبه، أعرب حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، عن سعادته بالتتويج مع نهاية منافسات بطولة القارات الأوروبية للدراجات المائية، مؤكداً أن تفوق قائد دراجة فيكتوري تيم رقم 90 في الحدث الأوروبي الكبير، يشكل إضافة، كون أن المؤسسة تشارك وللمرة الأولى في الحدث، وبدراجة جديدة تم تصنيعها بالكامل في مؤسسة الفيكتوري تيم.

وأضاف: الحمد لله، استطعنا أن نقدم منتجاً متميزاً، نقارع به كبريات الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، مؤكداً أن ظهور الفريق بهذه القوة في هذه المحافل العالمية، أمر مميز، يفتح الكثير من القنوات، مبيناً أن فريق الفيكتوري تيم، يشارك أيضاً في حدث عالمي آخر في الدراجات المائية، هو بطولة العالم التي يتصدرها رايتيرير أيضاً، في منافسات واقف، في الطريق للقب عالمي آخر هذا العام.

بدوره، أبدى البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرير، قائد دراجة فيكتوري تيم 90، فرحته الكبيرة والبالغة بالتتويج، وإهداء مؤسسة الفيكتوري تيم اللقب العالمي الثاني، مع أول ظهور في بطولة القارات الأوروبية، مبيناً أن هذا الإنجاز، يمثل الدافع له لتحقيق ثنائية تاريخية هذا العام، مع نهاية موسم بطولة العالم في الشارقة ديسمبر المقبل، مثلما كانت الفرحة العام الماضي، والذي شهد التتويج أيضاً.