سيف الكربي بطل الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: Ⅶ الشارقة -فائز بجبوج

توج الفارس «سيف عويضة الكربي»، بطلاً لبطولة الشارقة التدريبية الخامسة، وللمرة الثانية على التوالي، للبطولات التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، خلال الصيف، على أرض الصالة المغلقة بالنادي. أقيمت هذه البطولة برعاية مستشفى الشارقة للخيول، وشهدت البطولة مشاركة كبيرة من أكثر من 10 أندية وإسطبلات ومرابط للفروسية بالدولة، تنافس لحصد ألقاب أشواطها الأربعة بمختلف الفئات والمستويات 171 فارساً وفارسة، وشهد البطولة وقام بتتويج الفائزين، سلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وواصل الفارس سيف الكربي على صهوة جواده «المزيونة» بزمن 53.36، تألقه، متفوقاً على 31 فارساً وفارسة شاركوا في الشوط على حواجز بارتفاع 120 سم، حيث أنهى المسار من دون أخطاء 9 فرسان، وحل ثانياً فهد الهرمودي على صهوة جواده «شادو أوف غريه»، وثالثاً أيمن العنيس على صهوة جواده «تروي».

مواصفات

نجح 22 فارساً وفارسة في تجاوز الحواجز على ارتفاع 60 سم بدون أخطاء، وضمن الزمن المحدد خلال الشوط الأول للبطولة، والمخصص للمبتدئين، وشهد الشوط الثاني ذو المواصفات، كما في الشوط الأول، بخلاف ارتفاع الحواجز الذي وصل إلى 80 سم، نجاحاً ملحوظاً بتجاوز الحواجز وبدون أخطاء، وصل عددهم إلى 36 فارساً وفارسة، من أصل 67 مشاركاً.