اتحاد الشطرنج يجتمع مع الأندية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

عقد اتحاد الشطرنج اجتماعاً موسعاً مع الإدارات الفنية للأندية، وذلك بمقر الاتحاد، لمناقشة العديد من الموضوعات التي تربط بين الاتحاد والأندية، وترأس الاجتماع حسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد، وحضره مهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد، وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، ومحمد عبد الله محمد المدير الفني بالاتحاد، وممثلو الأندية الأعضاء.

وناقس الاجتماع الخطط والبرامج الفنية للموسم الرياضي 2019، والاطلاع على المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في جميع المراحل السنية، سواء على المستوى القاري أو العالمي، كما تطرق الاجتماع إلى الأهداف الفنية من مشاركة الأكاديميات المعتمدة في المسابقات الرسمية، وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات التي من شأنها تطوير اللعبة والمساعدة في انتشارها بشكل أكبر، وخرج الاجتماع بتوصية مشاركة الفئات المشمولة بتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة، في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، من أجل زيادة قوتها من خلال دخول مدارس مختلفة.

أهداف

ورحب حسين خلفان الشامسي بالحضور، معرباً عن سعادته بهذا الاجتماع، الذي له مكاسب وأهداف كثيرة، من بينها تقريب وجهات النظر بين الاتحاد والأندية، بالإضافة إلى الاستفادة من المقترحات التي تقدم من الأجهزة الفنية بالأندية، مؤكداً على أن الاتحاد يحرص على التواصل مع الأندية في كل الأحداث والمناسبات، خاصة أن الأندية الشريك الاستراتيجي لكل نجاحات الاتحاد في الفترة الأخيرة،.