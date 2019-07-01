«دولي ألعاب القوى» يتلقى تقريراً مفصلاً من اللجنة المؤقتة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى تقريراً مفصلاً من اللجنة المؤقتة المسؤولة عن تسيير شؤون اتحاد ألعاب القوى الإماراتي، حول اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة، والذي عُقد في 13 يونيو الماضي، وشهد اعتماد إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة، برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان بالإجماع، واعتماد 7 أكتوبر المقبل تاريخاً لانتخاب رئيس جديد للاتحاد.

ويتضمن التقرير، توضيح العديد من الأمور التي تم اعتمادها ومناقشتها خلال الجمعية العمومية، ومنها سحب الثقة وإسقاط العضوية عن أمين السر العام لاتحاد أم الألعاب مع تشكيل لجنة للانتخابات وأخرى للطعون، حيث يمتد عمل اللجنة المؤقتة إلى 90 يوماً، لحين موعد الانتخابات وتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد يستمر لمدة عام، على أن تجرى الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس والأعضاء بشكل كامل.

ومن جانبه، أكد العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المكلف بتسيير أمور الاتحاد، على أن اللجنة المؤقتة تطلع الاتحاد الدولي لألعاب القوى على كافة خطواتها بصورة مستمرة، مع التأكيد على الالتزام باللوائح والقوانين الدولية، والاستناد إلى مواد الميثاق الأولمبي في كافة الإجراءات والخطابات والجوانب الإدارية والقانونية التي تقوم بها اللجنة، انطلاقاً من الثقة التي منحتها لها الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى، وحرصاً منها على سمعة ومكانة رياضة الإمارات على المستويات والأصعدة كافة.

كما أشار عاشور إلى أن التقرير المرسل من قبل اللجنة تضمن آلية عمل لجنة الانتخابات خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك اعتماد الجدول الزمني لمرحلة الانتخابات، ومناقشة لائحة الانتخابات للاتحادات الرياضية.