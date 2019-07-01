القمزي أول المنطلقين برئيسي «مونديال الفورمولا» في ليتوانيا

المصدر: Ⅶ كوناس - البيان الرياضي

حلق فريق أبوظبي الإماراتي بإنجاز جديد بعد أن حقق المركز الأول والزمن الأسرع في سباق أفضل زمن ضمن منافسات الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي تقام في مدينة كوناس الليتوانية، وتمكن زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي من إحراز الزمن الأسرع بزمن وقدره 45.46 ثانية، وحل ثانياً زورق النرويجي توبايس مونتي كاسي بزمن وقدره 45.72 ثانية، وثالثاً زورق الألماني ستيفان هاجز بزمن وقدره 45.87 ثانية، في حين حل في المركز الخامس زورق فريق الشارقة بقيادة فرديناند زيندربنجن، والذي يشارك للمرة الأولى في المنافسة، وكان زورق أبوظبي 36 بقيادة راشد الطاير قد تعرض لحادث انقلاب بسيط في التصفية الثانية من السباق، بعد أن كان ثانياً من خلال المنافسة، ولكن تعرض لبعض الرياح أدت إلى خروجه من التصفية الثانية.

مشاركة

وكانت تصفيات أفضل زمن قد بدأت بمشاركة 26 زورقاً تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، حيث نجح القمزي في تصدر المجموعة الخاصة به، وتأهل للمرحلة الثانية خمسة عشر زورقاً من المجموعات الثلاث، والتي تصدر فيها القمزي السباق أيضاً، قبل الانتقال للمرحلة الأخيرة والحاسمة والتي تأهل إليها عشرة زوارق استطاع القمزي الوصول من خلالها للمركز الأول، وكانت المنافسة على أشدها بينه وبين النرويجي توبايس والألماني ستيفان، حيث إن فوارق الزمن ضئيلة جداً بين الثلاثة وهي أجزاء من الثواني فقط، الجدير بالذكر أن المرحلة الأخيرة قد شهدت انطلاق كل زورق على حدة وإعطائه المجال للدوران مرتين فقط في مسار السباق من أجل الوصول إلى الزمن الأفضل، ومن المتوقع أن تكون المنافسة على أشدها في السباق الرئيسي وستكون الأعين مركزة على الانطلاقة الأولى التي ستفسر الكثير من ملامح السباق لاحقاً.

من جهته، أكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن زورق أبوظبي 35 قد حقق المطلوب منه في سباق الزمن الأفضل بالحلول في المركز الأول والانطلاق في المقدمة، وقال: يعد سباق السرعة دائماً مفتاحاً مهماً للفوز في السباق الرئيسي، وقد قطع القمزي الصغير مشواراً كبيراً نحو إحراز اللقب في السباق الرئيسي للجولة، سيكون سباقاً قوياً ومثيراً بين جميع المشاركين والأبطال، ونتمنى له التوفيق.

تأهل

على جانب آخر، سجل منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27 زمناً قدره 49:40 ثانية هي إجمالي الفترة الزمنية التي استغرقها على متن الزورق لقطع لفة السباق الواحدة التي تبلغ 2000 متر، واحتل المنصوري المركز الثالث عشر في الترتيب العام لتصفيات سباق الزمن (المجموعة سي) بعدما اجتاز المرحلة الأولى وتأهل للمرحلة الثانية قبل الختامية التي جمعته مع 15 زورقاً لكن 49:40 لم تسعفه لبلوغ التصفيات الحاسمة في المرحلة الثالثة مع 10 زوارق أخرى، كما سجل زميله بالفريق أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 4 توقيتات بلغ 48:88 ثانية في المرحلة الأولى ضمن (المجموعة أيه) القوية، ولكنه لم يتمكن من بلوغ المرحلة الثانية ليكتفي بالمركز التاسع عشر من بين 27 زورقاً مشاركاً في ظهوره الأول في منافسات هذه البطولة العالمية.

تهنئة

حرص وفد مؤسسة الفيكتوري تيم في كاوناس على توجيه التهنئة إلى رئيس وأعضاء وفد فريق نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على النتيجة الباهرة التي حققها بطلنا راشد القمزي، والذي سيطر بكفاءة على المركز الأول في تصفيات سباق الزمن محققاً المركز الأول في كل مراحل التصفيات الثلاث، ومسجلاً الزمن الأفضل في لفة السباق وهو 45:46 ثانية.