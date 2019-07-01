شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن تنطلق الخميس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق الخميس المقبل، فعاليات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن للجماعة.

وتنطلق المنافسات لفئة الفطامين في ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، على أن تستكمل نفس الفئة التحديات، اعتباراً من 5 يوليو في 30 ميداناً بالدولة، لمدة أربعة أسابيع متتالية، حيث ستركض الفطامين على مدار أسبوعين، والحقايق مثلها، حيث خصصت اللجنة المنظمة أسبوعاً لكل فئة.

يبدأ الأسبوع الأول للسباقات التأهيلية بمنافسات الفطامين، التي خصصت لها 15 شوطاً لمسافة 1.5 كلم، وفي 12 يوليو الحالي، تبدأ تحديات سن الحقايق، التي خصصت لها عشرة أشواط لمسافة 3 كلم، وتعود منافسات سن الفطامين مجدداً في 18 يوليو على أرضية ميدان الوثبة بـ 15 شوطاً ومسافة 1.5 كلم، وتستكمل في باقي الميادين الجمعة 19 يوليو الجاري، وتختتم المنافسات الخاصة بشارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت 26 يوليو، بمنافسات سن الحقايق، و10 أشواط لمسافة 3 كلم.

وتأتي الشارة ضمن السباقات التمهيدية التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد 2019 - 2020، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمة القيادة الرشيدة لتعزيز الرياضات التراثية بصفة عامة، وسباقات الهجن على وجه الخصوص، وفي سبيل المحافظة على رياضة سباق الهجن، والسير على النهج الذي أسسه الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في الاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصيلة، والحفاظ على الموروث الشعبي، وانعكاسا لثقافة وتقاليد أهل الإمارات.

وتشمل الميادين التي ستقام عليها الشارة كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج والهباب.

شكر

وقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم الكبير الذي يوليه سموه لرياضة سباقات الهجن، من خلال الاهتمام الدائم والمستمر، والرعاية التي يقدمها لهذه الرياضة وملاك الهجن فيها، وأضاف معاليه أن سموه يحرص دائماً على أن تأخذ الرياضات التراثية بشتى أنواعها، مكانتها المميزة في الدولة، وسباقات الهجن على وجه الخصوص، من خلال زيادة هذه المنافسات، واستمرارها طوال العام، وأكد معالي الشيخ سلطان بن حمدان، أننا فخورون بقيادتنا، التي تواصل عام بعد آخر، الاهتمام بأبنائها ملاك الهجن، والذين يمثلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع في الدولة، وكذلك إخوانهم من أبناء دول مجلس التعاون، والذين نرحب بهم في بلدهم الثاني، مشيراً إلى أن شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباق الهجن، تسهم بشكل أساسي في التمهيد لانطلاقة سباقات الهجن للموسم المقبل، حيث يحدد الملاك والمضمرون جاهزية مطاياهم لمنافسات الموسم المقبل، من خلال فئتي الفطامين والحقايق، واللتين تمثلان بداية الإنتاج للملاك.

وأوضح معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن إقامة الشارة في كل ميادين الدولة، تؤكد حرص القيادة الحكيمة على دعم جميع ملاك الهجن قبيل انطلاقة الموسم، والذي يتوقع أن يحمل المتعة والإثارة والقوة، وكذلك اهتمام القيادة على تعزيز وتطوير هذه الرياضة العربية الأصيلة، وتحفظ مكانتها في نفوس الأجيال، وترسخ قيم عادات وتقاليد الآباء والأجداد في المجتمع.