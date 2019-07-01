ختام منافسات بولينغ شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

انطلقت مساء أمس، منافسات البولينغ، التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في مركز رأس الخيمة للبولينغ، وينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، وذلك بحضور المقدم فهد عبد الله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بمشاركة من منتسبي المنطقة الأمنية، حيث أسفرت النتائج على المستوى الفرقي حصول الإدارة العامة للعمليات المركزية على المركز الأول، ومكتب القائد العام ونائبه وصيفاً، وجاء ثالثاً إدارة الدفاع المدني، أما عن المستوى الفردي فقد حقق المساعد أول خليفة الباشا من مكتب القائد العام ونائبه على المركز الأول بـ 544 نقطة، وجاء وصيفاً المساعد أول إبراهيم البلوشي من الإدارة العامة للعمليات المركزية بـ 518 نقطة، وثالثاُ الملازم أول حسن علي الزعابــي من الإدارة العامة للعمليات المركزية بـ 464 نقطة.