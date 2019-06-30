اكتمال الاستعدادات لانطلاق النسخة 7 لبطولة محاربي الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكملت بالمز الرياضية الاستعدادات النهائية لإطلاق النسخة السابعة من بطولة محاربي الإمارات، والتي تقام في الخامس من يوليو المقبل، بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي. وستعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء الثالث من يوليو المقبل بفندق أنانتارا القرم الشرقي للإعلان عن تفاصيل البطولة بحضور فؤاد درويش والأبطال المشاركين في الحدث البارز في عالم الألعاب القتالية العالمية.

وتعد النسخة السابعة أكبر نسخ البطولة حتى الآن لاحتوائها على 12 نزالاً ضمن 6 فئات أوزان مختلفة بين 24 مقاتلاً محترفاً من 15 دولة هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل ولبنان والعراق والفلبين وأستراليا وتونس وطاجكستان وفرنسا وألمانيا ورومانيا والكاميرون والمغرب والهند.

كما تشهد هذه النسخة 3 نزالات رئيسية من بينها مباراتان على لقب البطولة في وزن الثقيل ووزن الخفيف، حيث تجمع المباراة الرئيسية كلاً من تشاي لويس باري صاحب السجل النظيف (0-7) والعائد من النسخة الخامسة ضد المصري محمود حسن (5-1) ضمن وزن الثقيل، كما يلتقي أمين أيوب (4-12) بطل وزن المتوسط بالنسخة السابقة ضد يوسف وهبه (5-7) في ثالث مشاركة له بهذه البطولة ليتنافس كل منهما على إحراز الفوز بلقب البطولة في وزن الخفيف. وفي حال فوز أمين أيوب في هذا النزال سيكون أول لاعب يحمل لقب البطولة في فئتي أوزان مختلفتين في نفس الوقت هما وزن المتوسط ووزن الخفيف..

وفي ثالث النزالات الرئيسية بهذه النسخة يلتقي الأمريكي المخضرم جيسي تيلور (15-31) ضد اللبناني محمد فخر الدين (3-10) ضمن الوزن الحر.