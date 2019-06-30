عبد الله المهيري رئيساً لـ «آسيوي سباقات الهجن» بالتزكية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلنت الجمعية العمومية الأولى (التأسيسية) للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، إشهار الاتحاد القاري رسمياً، واعتماد الإمارات مقراً دائماً له، ليخرج إلى النور من أرض الإمارات، الكيان الآسيوي الجديد، باعتباره المظلة المسؤولة عن إدارة رياضة سباقات الهجن في القارة الصفراء، بما يعكس الدور الريادي الذي تلعبه الدولة في رياضة الهجن التراثية، والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دعم وترسيخ سباقات الهجن في المجتمعات الآسيوية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، الذي عقد أمس في مقر اتحاد الإمارات لسباقات الهجن في الوثبة، بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة وفود 11 دولة أعضاء الاتحاد، وهم الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وباكستان ومنغوليا.

وحضر اجتماع الجمعية، التي اختتمت أعمالها أمس، بعد اكتمال النصاب القانوني، حيدر فرمن مدير الألعاب بالمجلس الأولمبي الآسيوي، ورؤساء وفود الدول الأعضاء في الكيان الجديد، وممثلو اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة في الإمارات.

انتخاب

وقررت الجمعية العمومية بالإجماع، انتخاب الإماراتي عبد الله مبارك المهيري رئيساً للاتحاد والمكتب التنفيذي بالتزكية، وشارك عبد الله القحطاني نائباً أول لرئيس الاتحاد، والشيخ سعيد بن مسعود الغفيلي نائباً ثانياً، ويضم الاتحاد في عضويته 4 أعضاء، وهم جمال دخل الله عبد النور البدور، وعلي محمد فاضل وحيد خان ليهري، وتشاندماني بات أردين، عضواً ممثلاً عن المرأة، على أن تكون مدة الدورة الحالية للاتحاد حتى يناير 2023.

كما اعتمدت الجمعية التأسيسية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مقراً دائماً للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن في أبوظبي، موجهة الشكر والتقدير إلى الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، على جهوده ودعمه لتأسيس وإشهار الاتحاد الآسيوي، وتوفير الإمكانات كافة لنجاحه.

وصادقت الجمعية العمومية بإجماع الأعضاء، على النظام الأساسي للاتحاد الوليد، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل لجنة من ممثلي ثلاثة اتحادات من الأعضاء، لصياغة محضر الاجتماع الأول، وهم سيدون رينشين يامبا رئيس الاتحاد المنغولي لسباقات الهجن، وعادل الكعبي ممثل البحرين، ومحمد عبد الله المهيري ممثل الإمارات، على أن يكون الاجتماع القادم في شهر يناير عام 2020.

دعم

من جهته، أعرب عبد الله المهيري رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، عن فخره واعتزازه باختياره رئيساً للكيان الجديد، مؤكداً أن الإمارات صاحبة الريادة في تعزيز وانتشار رياضة الهجن التراثية، في إطار سعيها الدائم لنقل موروث الآباء والأجداد إلى الأجيال القادمة.

وقال إن الإمارات تواصل السير على النهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام ودعم رياضة سباقات الهجن، مثمناً الدعم الكبير والتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي كان له أبرز الأثر في ما وصلت إليه رياضة الهجن، وتخطيها الحدود، لتشمل دول الخليج والدول العربية والآسيوية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، ودعم معاليه المستمر لهذه الرياضة التراثية.

مجهودات

بارك حيدر فرمن مدير الألعاب بالمجلس الأولمبي الآسيوي، إنشاء الكيان الجديد، المتمثل في الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي قامــت بها دولة الإمارات، واتحاد سباقات الهجن، في خروج الاتحاد إلى النور، والسعي لانتشار رياضة الهجن التراثية.

وأعرب عن سعادته بنجاح الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية للاتحاد القاري، مشيراً إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي، سيواصل دعمه، ويضع كل إمكاناته من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الجديد، باعتباره المظلة لجميع الرياضات في القارة الآسيوية.