طموحات كبيرة لـ «فيكتوري تيم».. و«أبوظبي» ينشد الرئيسي

المصدر: كاوناس - البيان الرياضي

يخوض زورقا فيكتوري تيم 4 بقيادة أحمد الفهيم و27 بقيادة منصور المنصوري بطموحات كبيرة اليوم، السباق الرئيسي لجائزة ليتوانيا الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا 2- الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2019 التي تقام في مدينة كاوناس، في حين، يدخل زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، وزورق أبوظبي 36 بقيادة راشد الطاير، بهدف المنافسة على لقب الجولة الأولى الرئيسي، من أجل أن تكون له بداية قوية لهذا الموسم، وكي يشق طريقه وبقوة، من أجل أن يصل إلى استعادة لقب البطولة مجدداً، والتي تشهد مشاركة ما يزيد على 20 زورقاً تمثل فرقاً من مختلف قارات العالم.

ويتطلع الثنائي الفهيم والمنصوري على متن زورقي فيكتوري 4 و27 على التوالي إلى ترك انطباع رائع في أول ظهور للفريق في حلته الجديدة في موسم سباقات فورمولا 2 هذا العام، حيث جاءت التجهيزات بصورة جميلة تؤكد على حجم الطموحات والسعي الحثيث لوضع بصمة بارزة في المنافسات العالمية.

وستنقل القناة التلفزيونية الوطنية الليتوانية (إل أر تي) السباق الرئيسي لجائزة ليتوانيا الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا 2- على الهواء مباشرة للمرة الأولى كما ترافق السباق تغطية خاصة عبر الموقع الرسمي لوسائل التواصل الاجتماعي.

محطات

كما يعتبر أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري تيم 4، أحدث المتسابقين مشاركة في بطولة العالم لزوارق فورمولا 2، حيث حرصت مؤسسة الفيكتوري تيم على إتاحة الفرصة له من أجل المنافسة، بعد ظهوره بقوة في منافسات الجائزة العالمية -إف 4 إس- العام الماضي، وبداية الموسم الحالي، في حين، يمتلك منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27، خبرة جيدة في أروقة منافسات بطولة العالم -فورمولا 2- حيث شارك الموسم الماضي للمرة الأولى، ويأمل في مواصلة مشواره، ليكون نجماً لامعاً في عالم سباقات الزوارق السريعة، خاصة أنه من القلائل الذين يحملون لقباً عالمياً، بتتويجه بطل العالم في الجائزة العالمية -إف 4 إس- عام 2017.

موعد جديد

من جهة أخرى، يضرب التحدي اليوم موعداً جديداً مع الإثارة الخاصة بسباقات المحركات، مع انطلاق أحداث السباق الرئيسي للجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، والذي يشارك من خلاله حامل لقب البطولة لموسم 2017، فريق أبوظبي وفريق الفيكتوري وفريق الشارقة، وتسعى الزوارق الإماراتية إلى أن يكون لها اليوم حضور قوي في السباق، وبداية جمع النقاط للمنافسة على لقب الموسم.

وجاءت أحداث السباق ساخنة قبل أن يبدأ، حيث قامت اللجنة المنظمة بتغيير مسار السباق قبل أسابيع من المشاركة، حيث زادت مسافة السباق من 1650 متراً إلى 2000 متر، وبالتالي، سيكون هناك تغيير في استراتيجية الدخول والمشاركة لأي زورق وفريق، وبالرغم من أن التعديلات كانت واضحة قبل فترة، إلا أن التدريبات بالنسبة لبعض الفرق كانت قد أجرتها قبل أشهر، وبالتالي، فإن تعديل المراوح والإعدادات سيكون في معسكر السباق، ومن خلال التجارب الحرة التي ستكون ثمينة في هذه الجولة، ولها قيمتها كتجارب مهمة لكل زورق، من أجل الوصول إلى المراوح الأمثل، والإعدادات الأفضل لخوض السباق.

منافسة

بدوره، شدد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، على أن زوارق أبوظبي ستحظى اليوم بمنافسة عنيدة وقوية من أبرز المشاركين، وسيكون هناك منافسة بين كل المتسابقين من أجل إحراز المراكز الثلاثة الأولى في السباق، وقال: اليوم هو بداية جمع النقاط من أجل تسجيل بداية قوية للموسم، نرغب أن يتفوق فريق أبوظبي في تحقيق المراكز الأولى والتفوق في أول جولة للموسم، وأكد الرميثي على أن كل جولة بالنسبة لفريق أبوظبي، هي نهائي مهم، وبطولة في حد ذاتها.