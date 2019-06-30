الكويت تحتضن «خليجية اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن شبيب الهاجري نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد عضو اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة اليد بدول مجلس التعاون الخليجي أن اللجنة التنظيمية الخليجية قد أسندت إلى دولة الكويت تنظيم بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لنادي الكويت الكويتي خلال مارس 2020، وتأتي الاستضافة بعد أن تم رفع قرار حرمان الكويـت من المشاركــة أو الاستضافــة فــي أي مــن البطـولات الرياضيــة بمختلــف أنواعهــا.

وأكد نبيل عاشور الأمين العام لاتحاد الإمارات لليد عضو اللجنة التنظيمية أن هذا القرار جاء خلال اجتماع اللجنة التنظيمية ظهر أمس بدولة الكويت.

وأضاف ووفق هذه الاستضافة فقد منحت دولة الكويت أفضلية المشاركة بفريقين من أندية الكويت بخلاف بقية الدول الخليجية والتي ستشارك بفريق واحد.