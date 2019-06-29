رايتيرير على بعد خطوة من «القارات الأوروبية»

المصدر: زغرب - البيان الرياضي

يسعى فريق الفيكتوري تيم للدراجات المائية لإضافة لقب عالمي جديد في منافسات واقف جي بي 1 ضمن فعاليات جائزة كرواتيا الكبرى للدراجات المائية -الجولة الثالثة والختامية من بطولة القارات الأوروبية 2019- التي انطلقت في العاصمة زغرب منذ أمس وتستمر حتى غد حيث يسعى قائد دراجة فريق الفيكتوري تيم رقم 90 البطل النمساوي كيفين رايتيرير متصدر الترتيب إلى تأكيد سيطرته على المنافسة وحسم اللقب.

وتأخذ البطولة العالمية والتي تقام سنوياً بتنظيم من مؤسسة أتش 2 أو للأحداث الرياضية تحت مظلة الاتحاد العالمي للسباقات البحرية -يو أي أم- أهمية كبيرة كونها تجمع ابرز أبطال رياضة الدراجات المائية العالميين مما يجعلها أحد أهم الأحداث الرياضية البحرية في القارة العجوز.

حسم

ويسعى قائد دراجة فريق الفيكتوري تيم رقم 90 البطل النمساوي كيفين رايتيرير لحسم اللقب العالمي ليكون ثاني إنجاز له مدافعاً عن ألوان الفريق الأزرق بعد نجاحه العام الماضي بالفوز بلقب فئة واقف جي بي 1 ضمن بطولة العالم والتي يتصدرها هذا العام أيضاً بعد جولتين اثنتين حيث أثبت علو كعبه على كل الأبطال المشاركين مقدماً وجهاً جديداً بدراجة إماراتية الصنع.

صدارة

ويتصدر رايتيرير الترتيب العام لفئة واقف جي بي 1 ضمن البطولة الأوروبية منفرداً بالعلامة الكاملة برصيد 150 نقطة حصل عليها من تألقه في الجولتين الأولى والثانية واللتين جرتا في البرتغال ثم المجر، حيث يتقدم بفارق كبير على جميع المنافسين ومن بينهم قائد الدراجة رقم 2 المتسابق النرويجي ستان استيجين (الثاني) برصيد 123 نقطة.

تنافس

وتشهد أروقة جائزة كرواتيا الكبرى اليوم حركة نشطة مع انطلاق المراحل الرئيسية في الجولة الثالثة والختامية والتي بدأت منذ يوم أمس والذي شهد محاولات تسجيل أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الأول والمقرر اليوم إلى جانب السباق الثاني فيما سيكون مسك الختام غداً بإقامة السباق الثالث.

2016

سبق لقائد دراجة مؤسسة فيكتوري تيم كيفين رايتيرير الفوز بلقب فئة واقف جي بي 1 قبل عامين وتحديداً موسم 2016، ويأمل هذه المرة في استعادة اللقب الكبير وإهدائه للمرة الأولى لمؤسسة الفيكتوري تيم التي انضم إليها الموسم الماضي 2018.