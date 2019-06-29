«فيكتوري» يطارد جائزة ليتوانيا للفورمولا2 اليوم

المصدر: كاوناس - البيان الرياضي

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة كاوناس الليتوانية التي تستضيف منافسات جائزة ليتوانيا الكبرى للزوارق السريعة فورمولا 2 - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2019 - والتي تستمر حتى يوم غد بمشاركة ما يزيد على 20 زورقاً يمثلها أطقم من مختلف قارات العالم. وتشارك الإمارات بقوة في الجولة ممثلة بثلاثة فرق هي فيكتوري وفريق أبوظبي وفريق الشارقة.

ويتأهب فريق الفيكتوري تيم عبر زورقيه فيكتوري رقم 27 بقيادة المتسابق منصور المنصوري وفيكتوري رقم 28 بقيادة أحمد الفهيم لخوض التجارب الرسمية في الفترة الصباحية استعداداً لبدء المهمة بالمشاركة في تصفيات أفضل زمن، والتي تشمل ثلاث مراحل تبدأ في الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي في ليتوانيا.

وتأخذ المنافسات اليوم أهمية كبيرة عند متسابقي الفريق وجميع الفرق المشاركة كون أن السباق سيحدد المنطلقين في السباق الرئيسي غداً، مما يجعل تركيزهم منصبا على تحقيق أفضل نتيجة في كورس السباق اليوم.

وأعرب حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، عن أمنياته القلبية أن يحالف التوفيق نجوم مؤسسة الفيكتوري تيم في مشوارهم العالمي الجديد في بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا 2، مشيرا إلى الثنائي المنصوري والفهيم يلقيان الدعم والسند من أجل الإبداع وتحقيق أفضل النتائج وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

فرص

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إن مشاركة الفريق تأتي ترجمة لتوجهات المؤسسة في إتاحة الفرصة للشباب والمتسابقين المواطنين لصقل مواهبهم واكتساب التجربة و المنافسة على ألقاب كل البطولات العالمية وإبراز قدرات المؤسسة في صناعة وبناء الزوارق السريعة في مختلف الفئات.

وأشاد حريز المر محمد بن حريز بالمتسابقين منصور المنصوري الذي سيقود احد زورق 27 وأحمد الفهيم الذي سيقود زورق فيكتوري 28 حيث يملكان تاريخا مشرفا في عالم رياضة الزوارق السريعة رغم قصر فترة خوضهما السباقات مع الفيكتوري تيم، حيث استطاعا التألق من قبل في منافسات -أف 4 أس- الأمر الذي جعل المؤسسة تعيد اكتشافهما في بطولة عالمية أخرى هي مونديال فورمولا 2.

الجدير بالذكر أن تصفيات سباق أفضل زمن في الفورمولا2 ستكون مشابهة لأجواء الفورمولا 1، حيث تنطلق كل الزوارق معا في البداية في أول تصفية، وبعدها يتأهل اثنا عشر زورقا فقط إلى التصفيات الثانية، ثم عشرة زوارق إلى التصفيات الأخيرة والتي ستحسم المنافسة من خلالها بانطلاق كل زورق على حدة لدورتين في مسار السباق.

ويتم اختيار أفضل دورة منهما من أجل وضع الترتيب النهائي للأوائل من خلال سباق أفضل زمن، ووضع مراكز الانطلاقة غدا في السباق الرئيسي، ولكن يبرز أحد الفوارق الرئيسية في أن منافسات أفضل زمن ستستمر اليوم لساعة ونصف تقريبا أي أكثر بنصف ساعة عن سباقات أفضل زمن في الفورمولا 1.

ترحيب

من جهته وجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي الترحيب لفريق الشارقة بالمشاركة والحضور للمرة الأولى في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وأكد أن حضور زوارق الشارقة يعزز المشاركة الإماراتية في البطولة، والتي أصبحت الآن بستة زوارق معا في المنافسة ضد طموحات الزوارق الأخرى في المنافسة، وقال: سعداء بأن ينضم فريق الشارقة للبطولة والمنافسة.

والحضور الإماراتي يعزز الفرصة لنا دوما كي تكون فرصة الوصول إلى المراكز الأولى من نصيب الإمارات، ومبروك للإخوة في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الانتشار القوي في هذا الموسم وفي أكثر البطولات البحرية الدولية، كما نتوجه أيضا بالترحيب لمشاركة الأشقاء في فريق الفيكتوري، ونتمنى لهم النتائج الأفضل والتميز دوماً.

وكشف الرميثي عن العزم الكبير والحماس لدى محترفي الفريق في تحقيق نتائج متقدمة ومراكز أولى في جولة الافتتاح لموسم الفورمولا 2، وأكد أن الفريق يتسلح بتدريباته التي خاضها قبل انطلاق الجولة الحالية وبشكل مكثف، وأيضاً بنتائج فرقه القوية في كل البطولات البحرية منذ بداية الموسم.

وقال الرميثي: لدينا اليوم الفرصة الكبيرة والمثالية لتسجيل بداية قوية للجولة مع منافسات سباق أفضل زمن ومحاولات الوصول للزمن الأسرع، وزوارقنا لديها الإمكانية والقدرة على تحقيق الزمن الأفضل، وأضاف الرميثي: يحسب أيضا أن متسابقينا هم من أصحاب الخبرات الكبيرة والمتقدمة خاصة.

وأن راشد القمزي هو حامل لقب البطولة قبل موسمين وفي 2017 بالتحديد، وبالتالي الفرصة مواتية كي نشاهد اليوم ختاماً سعيداً لفريق أبوظبي على المنصة مع نهاية أحداث الزمن الأفضل.

2000

يبلغ إجمالي مسافة كورس السباق في جائزة ليتوانيا الكبرى للزوارق السريعة 2000 متر، تدور حولها الزوارق المشاركة في التجارب وتصفيات الزمن اليوم، والسباق الرئيسي غداً، حيث ستمر بأربع بوابات هوائية حمراء وواحدة صفراء.