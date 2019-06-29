مؤتمر خورفكان الدولي لأصحاب الهمم ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، تنطلق اليوم أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر خورفكان العلمي الدولي لأصحاب الهمم والتربية البدنية المعدلة تحت شعار (الرياضة لأصحاب الهمم..

من احتواء التنظيم للأداء الأمثل) الذي يستمر لمدة يومين وينظمه نادي خورفكان لأصحاب الهمم بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة (دراسا) وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالمجالات المختلفة للتربية البدنية المعدلة ورياضة الأشخاص من أصحاب الهمم، حيث يسعى المؤتمر إلى توفير قاعدة بيانات تتضمن نتائج الأبحاث العلمية في المجالات الرياضية والبدنية المختلفة لأصحاب الهمم، وتيسير سبل الاستفادة منها لجميع المنظمات والمعاهد والكليات والهيئات والمجالس الرياضية والعديد من الأهداف العلمية والمجتمعية.

ويقام على هامش المؤتمر، العديد من الفعاليات أبرزها معرض للشركات المنتجة للأجهزة والأدوات الحديثة المستخدمة في رياضات أصحاب الهمم كذلك تنظيم عدد من الدورات التدريبية بشهادات معتمدة في مجالات تأهيل الأشخاص من أصحاب الهمم رياضياً.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا أسماء 11 خبيراً كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر من 24 دولة عربية وأوروبية وآسيوية ويعدون من أهم العلماء والباحثين ورجال الفكر والخبراء والمهتمين بقضايا النشاط البدني المعدل على المستوى الدولي.