سلطان بن حمدان: الإمارات ستدعم رياضة الهجن في آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استقبل معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن أمس رئيس وأعضاء الجمعية الأولى «التأسيسية» للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، وحضر الاستقبال الذي أقيم في قصر الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، بالعاصمة أبوظبي ، عدد من ملاك الهجن والمتابعين لرياضة سباقات الهجن.

ورحب معاليه بالحضور متمنياً لهم التوفيق في النهوض برياضة سباقات الهجن من خلال اتحاد يجمع دول قارة آسيا، وأضاف معاليه بأن دولة الإمارات ستدعم هذا الاتحاد ومشاريعه في دول القارة سواء بالبنية التحتية التي تمهد لإقامة المنافسات أو دعم المهرجانات التي سوف تستضيفها وذلك استمراراً لنهج القيادة في الاهتمام بهذا الموروث والحرص على انتشاره أينما وجد.

وقدم عبدالله مبارك المهيري رئيس الجمعية التأسيسية الأولى للاتحاد الآسيوي بالنيابة عن جميع الأعضاء الشكر الجزيل لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير الذي لقيه الجميع من معاليه موضحاً أن معاليه يحرص دائماً على متابعة جميع شؤون هذه الرياضة التراثية ودعمها والاهتمام بالشريحة الكبيرة التي تمثلها.

افتتاح

وكانت قد افتتحت صباح أمس في العاصمة أبوظبي أعمال الجمعية العمومية الأولى «التأسيسية» للدول الآسيوية المهتمة بسباقات الهجن، في القاعة الرئيسية بمقر اتحاد الإمارات لسباقات الهجن بالوثبة، وذلك بمشاركة وفود 11 دولة هي الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وباكستان، ومنغوليا.

وانطلقت الفعاليات باجتماع تشاوري للجمعية العمومية لسباقات الهجن بحضور جميع الوفود المشاركة، وسادت الاجتماع روح ودية مثالية، تم من خلالها الاتفاق على جدول وبنود الجمعية العمومية التي ستعقد اليوم بمقر اتحاد الإمارات لسباقات الهجن في الوثبة.

تعديل

وصادقت الجمعية العمومية على تعديل النظام الأساسي المقترح من قبل الإمارات بأغلبية الأعضاء، لتعلن عن بداية حقبة جديدة تتضمن أعلى معايير الجدية في المرحلة المقبلة التي ستشهد إشهار أول اتحاد آسيوي لسباقات الهجن.

كما تم الاتفاق على اختيار رئيس الاتحاد ونائب الرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد بالتراضي والتزكية. وسوف يتم الإعلان عن الأعضاء الذين سيتم اختيارهم للمهمة اليوم.

إشادة

وأشادت الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لسباقات الهجن في الدول الآسيوية ورؤساء الاتحادات القارية، بالدور الذي تقوم به الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والقيادة الرشيدة للدولة، ودورها الكبير في النهوض، بهذه الرياضة التراثية والارتقاء بها حتى وصلت إلى هذه المرحلة الكبيرة من التطور والرفعة.

كما ثمن الأعضاء احتضان اجتماعات الجمعية العمومية لسباقات الهجن في العاصمة أبوظبي والتي ستشهد اليوم الإعلان عن أول اتحاد آسيوي لرياضة الهجن مما سيكون له أثره في تطوير هذه الرياضة في القارة الصفراء.