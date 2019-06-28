أبوظبي تحتضن «عمومية آسيوي الهجن» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستضيف العاصمة أبوظبي، غداً، الجمعية العمومية الأولى للدول الآسيوية المهتمة بسباقات الهجن، تمهيداً لإشهار الاتحاد القاري لسباقات الهجن، في الاجتماع الذي سيحضره وفد المجلس الأولمبي الآسيوي، واللجنة الأولمبية، والهيئة العامة للرياضة، ويشارك في الاجتماع الذي سيعقد في المنصة الرئيسة لسباقات الهجن في الوثبة، 11 دولة، تتطلع إلى مرحلة جديدة من التطوير الخاص بهذه الرياضة التراثية.

ويعكس انطلاق الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن من أرض الإمارات، الدور الريادي الذي تلعبه الدولة في تعزيز موروث الآباء والأجداد، وتعميقه في نفوس الأجيال القادمة، ويؤكد ذلك، الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دعم وترسيخ سباقات الهجن بكل المجتمعات الآسيوية.

وقدم عبد الله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن، الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة، على رعايتها لهذه التظاهرة الآسيوية في أول انطلاقاتها، والتي تأتي استمراراً للنهج الذي أرسى قواعده المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال المهيري: «الإمارات باتت تتصدر المشهد الخاص بالرياضات التراثية، بفضل التوجيهات السامية.

والدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما ثمن المهيري، الاهتمام الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من خلال الدعم والحضور، ما رفع مستوى المنافسات المحلية والخليجية، وانعكس إيجابياً على ملاك الهجن أثناء المنافسات».

وأضاف: استمرار هذه الرياضة في العقدين الماضيين، ثمرة المتابعة الدائمة والمستمرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والتوجيهات التي ساهمت في بقاء هذه الرياضة، من خلال الأفكار التطويرية التي باتت تمثل حجر أساس جديد لها في جميع المحافل التي تحتضنها.

منافسة

وأوضح «رياضة سباقات الهجن في الإمارات، وتحت مظلة الاتحاد، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، باتت تقارع أكبر الرياضات، من خلال أعداد المشاركين، والذين يمثلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، أو الجوائز الكبيرة، وحتى القوانين التي تعنى بالسلالة الحيوانية والمحافظة عليها».

وتابع: معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومن خلال حضوره الدائم والمستمر، واستماعه للملاك واقتراحاتهم، أعطى لهذه الرياضة بعداً اجتماعياً راقياً، وأصبح نموذجاً يحتذى به، مضيفاً أن حضور معاليه لم يتوقف على المنافسات المحلية وحسب، بل وصل إلى خارج الحدود في دول الخليج وبعض الدول العربية.

وقال المهيري : «نتطلع إلى جسم جديد، يجسد طموحات دول القارة، ويلبي الإقبال المتزايد على المشاركة في السباقات، لدينا خطط كبيرة في التطوير وتوسيع قاعدة الملاك في كل الدول الآسيوية، ومن هذه البداية، نطمح إلى زيادة العدد، وزيارة الدول، وتأسيس اتحادات وطنية لسباقات الهجن، والعمل على اقتناء أفضل السلالات، والاهتمام بالجوانب البيطرية ودعم الملاك والمضمرين».