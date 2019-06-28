«السوبر» يطلق منافسات «أقوياء اليد» للموسم الجديد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تدشن بطولة السوبر الإماراتي والتي تجمع بين الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي الوصيف في السادس من شهر سبتمبر المقبل موسم أقوياء اليد 2019- 2020، وتم إلغاء بطولة كأس الإمارات من بين بطولات الموسم المقبل لتقتصر البطولات على الدوري العام والذي سينطلق في العاشر من نفس الشهر، وبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

والتي ستقام خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين أثناء توقف مباريات الدوري، ويختتم الموسم ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تمثل مسك ختام الموسم وتختتم قبل بدء شهر رمضان المبارك، وسيتم لاحقاً إقامة مراسم القرعة لمسك الختام مع كؤوس المراحل السنية.

كما سيشهد الموسم مباراة السوبر الخليجي في نسخته الثالثة والمقرر إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل في مملكة البحرين الشقيقة ويجمع بين بطلي دوري اللعبة في دولة الإمارات ومملكة البحرين.

حضور

جاء ذلك الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات في اتحاد اليد أول من أمس مع ممثلي الأندية المشاركة في بطولات الموسم، وأقيمت خلاله مراسم قرعة بطولتي دوري الرجال وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لفرق الرجال، وحضر مراسم القرعة نبيل عاشور أمين عام الاتحاد وداود مليح رئيس لجنة المسابقات وناصر الحمادي عضو الاتحاد وياسر لبيب السكرتير الفني، وحضور ممثلي من 8 أندية هي الجزيرة والوحدة وبني ياس والظفرة والنصر وشباب الأهلي والوصل والشارقة، وغياب أندية العين ومليحة واتحاد كلباء.

موسم حافل

ورحب نبيل عاشور أمين عام الاتحاد بالحضور ونقل لهم تحيات وشكر رئيس الاتحاد محمد عبد الكريم جلفار وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، مثمناً التعاون الكبير ومتمنياً أن يستمر لإنجاح الموسم المقبل.

وأوضح نبيل أن الموسم المقبل سيكون حافلاً بالبطولات المحلية والخارجية، ومن هذه المعطيات فقد تم تأجيل بطولة كأس الإمارات للرجال للعام المقبل، بسبب تكدس الموسم من خلال مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد بكوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر المقبل واحتمال مشاركة شباب الأهلي، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف الدوري، بجانب احتمالية الاستعانة بلاعبين من الأندية، وسيحصل الشارقة أو شباب الأهلي على فترة لا تقل عن 10 أيام للاستعداد للبطولة.

فيما ستقام بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة الخاصة بالمواطنين فقط خلال فترة توقف الدوري الذي سيعود مجدداً في شهر فبراير، ومن ثم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تمثل مسك ختام الموسم قبل بدء شهر رمضان المبارك.

11

أسفرت مراسم قرعة الدوري التي يشارك فيها 11 نادياً لأول مرة والذي سينطلق في 10 سبتمبر 2019، ويقام بطريقة الدوري العام من دورين، ويلتقي في الجولة الأولى التي تشهد 5 مباريات، الشارقة بطل الدوري مع الوحدة، والجزيرة يواجه الوصل، والمباراة الثالثة بين اتحاد كلباء الوافد الجديد مع شباب الأهلي، ويستضيف بني ياس بصالته منافسه الظفرة، والمباراة الخامسة بين العين ومليحة، وخرج النصر من الجولة الأولى .

وأسفرت قرعة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والتي تقام للاعبين المواطنين عن تقسيم الفرق الـ 11 إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى 6 فرق هي شباب الأهلي دبي والنصر والجزيرة والظفرة وبني ياس ومليحة، فيما ضمت المجموعة الثانية 5 فرق هي الشارقة والوصل والعين والوحدة واتحاد كلباء.

تسجيل اللاعبين

أوضح داود المليح رئيس لجنة المسابقات، أن تسجيل اللاعبين المواطنين القدامى بالأندية، سيستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل، فيما سيكون تسجيل اللاعبين الجدد مفتوحاً، وستكون هناك لائحة جديدة لتسجيل اللاعبين المقيمين، شريطة ألا تكون إقامة اللاعب على النادي، وأيضاً ستكون هناك فترة 20 يوماً لتسجيل أي لاعب مقيم، يتم خلالها مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة، والاتحاد المحلي التابع له اللاعب.