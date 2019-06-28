المجري زولت يختار دبي لتحطيم رقمين قياسيين

أصبحت دبي الوجهة المفضلة لنجوم الرياضة العالميين ومركزاً لممارسي رياضة أقوى رجال في العالم الذين يتوافدون إلى دانة الدنيا للاستمتاع بأجوائها الرائعة والاستفادة من منشآتها الرياضية والسياحية والحياتية لاستعراض قوتهم الخارقة وتحقيق المزيد من الإنجازات ومواصلة تسجيل الأرقام العالمية.

وأعلن البطل المجري زولت سينكا الملقب بـ (بوباي) خلال زيارته لمقر مجلس دبي الرياضي أن دبي ستشهد حدثين فريدين خلال الأشهر المقبلة، حيث كشف عن استعداداته لتحطيم أرقام قياسية جديدة في دبي ضمن موسوعة غينيس.

ويستعد البطل المجري سينكا البالغ من العمر 38 عاماً لسحب طائرتين إحداهما بوينغ 777 والأخرى إيرباص 380، وذلك بأسنانه فقط دون أي مساعدة، وقال سينكا: «أخطط إلى تحطيم عدة أرقام قياسية هنا في دبي وضمها لموسوعة غينيس العالمية، حيث سأقوم في البداية بسحب طائرة البوينغ 777 بأسناني خلال الأشهر المقبلة.

كما أخطط إلى سحب طائرة الإيرباص أيه 380 خلال فعاليات «دبي إكسبو 2020»، وبعد ذلك سأعمل على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية من خلال سحب من 6 إلى 8 سيارات، كما سأحاول سحب الحافلات الضخمة الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأخطط أيضاً إلى تقديم عرض جديد على مهبط الطائرات الخاص ببرج العرب».

وكان سينكا المقيم في دبي منذ عام 2016 قد حطم أكثر من 35 رقماً قياسياً في رياضة القوة وبناء الأجسام خلال العشر سنوات الماضية، حيث سحب بأسنانه طائرة إيرباص أيه 320 التي تزن 50 طناً لمسافة 39.2 متراً خلال 52 ثانية، وطائرة إيرباص أيه 300 التي تزن 90 طناً لمسافة 26 متراً في مطار بودابست، كما قام أيضاً بسحب قطار يزن 80 طناً.