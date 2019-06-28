«فيكتوري 27 و28» جاهزان لافتتاح مونديال فورمولا 2

المصدر: كاوناس - البيان الرياضي

يكتمل اليوم في مدينة كاوناس، وفد مؤسسة الفيكتوري تيم، استعداداً للمشاركة في منافسات جائزة ليتوانيا الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا 2- الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2019، التي تنطلق هناك اليوم، وتستمر حتى يوم بعد غد.

ويضم وفد مؤسسة الفيكتوري تيم إلى ليتوانيا، كلاً من غانم خميس المري وسعيد خليفة المري عضوي مجلس الإدارة، واللذين يرافقان الوفد من أجل متابعة المشاركة، والشد من أزر نجمي المؤسسة، المتسابقين منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27، وأحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 28، وسيقوم بمهمة راديو مان لزورق فيكتوري 27 أحمد المنصوري، ولزورق فيكتوري 28 المشرف الفني الإيطالي فرانكو.

وتبدأ اليوم الفعاليات رسمياً في أروقة جائزة ليتوانيا الكبرى 2019، والتي يدخلها (أسياد البحار)، بهدف المنافسة على المراكز الأولى، ووضع بصمة بارزة في ثاني ظهور لزوارق المؤسسة، بعد المشاركة في البطولة العالمية العام الماضي.

وتفتح في الفترة الصباحية أبواب قرية السباق، والتي تضم اللجان وورش الفرق المشاركة، من أجل تجهيز الزوارق فنياً، واستكمال إجراءات الفحص الفني، بإشراف اللجنة الفنية، والمكلفة من قبل الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي إم، فيما تشهد الفترة المسائية انعقاد الاجتماع التنويري المعتاد بين المتسابقين واللجنة المنظمة، للرد على كافة الاستفسارات حول السباق والبطولة.

تجارب رسمية

وترتفع وتيرة التنافس في أروقة الجولة الافتتاحية، اعتباراً من غد، مع إجراء التجارب الرسمية على فترتين، على مدار ثلاث ساعات، قبل الانتقال إلى المرحلة الأهم، وهي تصفيات سباق أفضل زمن، والتي ستقام على غرار منافسات فورمولا 1، عبر ثلاث مراحل، وصولاً إلى الزورق الأسرع، وذلك في الفترة المسائية.

وأكد بطلنا منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري تيم 27، أنه سعيد بالعودة إلى المشاركة من جديد في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا 2، مؤكداً سعيه مع زميله المتسابق أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 28، إلى تحقيق الطموحات والمنافسة في هذا الحدث الكبير، والذي سيجمع نخبة من أفضل متسابقي الزوارق السريعة حول العالم.

وقال المنصوري، والذي سبق له في موسم 2017 الفوز ببطولة العالم في الجائزة العالمية -إف 4 إس- إنه ممتن كثيراً إلى مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، برئاسة حريز المر محمد بن حريز، على الاهتمام والمتابعة.