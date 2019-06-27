هيئة الرياضة تطلب 8 بيانات لموظفي الاتحادات

المصدر: دبي-علي شدهان

طلبت أمانة الهيئة العامة للرياضة، تزويدها بـ 8 بيانات محددة لكافة الموظفين العاملين في الاتحادات والجمعيات الرياضية في الإمارات، وذلك عبر التعميم الذي أرسلته اليوم الخميس إلى جميع الاتحادات والجمعيات الرياضية في الدولة بالرقم 48 لسنة 2019 وبتوقع سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة، وبصيغة تنفيذ هام وعاجل، وفي غضون 20 يوم من تاريخه.

واشتملت البيانات الـ 8 على، اسم الموظف، وصورة جواز السفر، وصورة الهوية الوطنية، وصورة الإقامة لغير المواطنين، ونسخة من عقد العمل، وشهادة حسن سيرة وسلوك حديثة، والراتب الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف، وشهادة سلامة طبية حديثة معتمدة من احدى المستشفيات الحكومية تثبت الكفاءة الصحية للموظف.

وجاء التعميم رقم 48 "في ضوء الإجراءات والسياسات الجديدة المطبقة من قبل الهيئة العامة لتحديث أنظمة التعاملات الإدارية مع كافة الجهات الرياضية في ظل التحديث الشامل الذي تتبعه الهيئة العامة للقطاع الرياضي بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة العامة نحو استشراف المستقبل الرياضي في الدولة".