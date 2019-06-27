عملاق جديد.. اندماج «نسور دبي» و«الفرسان العرب» للرجبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلنت مدينة دبي الرياضية، أمس، عن ميلاد عملاق جديد بدمج نادي نسور دبي للرجبي ونادي الفرسان العرب، لتكوين منصة متكاملة لمحبي رياضة الرجبي من مختلف المستويات والفئات العمرية، وتعزيز حضورها على مستوى الدولة والمنطقة، وليكون ثالث أكبر ناد للرجبي في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة دبي الرياضية، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين في مدينة دبي الرياضية واتحاد الإمارات للرجبي والمديرين من نادي نسور دبي للرجبي ونادي فرسان العرب.

وقال قيس الظالعي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، والذي أشرف على تفاصيل عملية الدمج: «سيوفر النادي الجديد فرصة مميزة وتجربة استثنائية لكافة الأشخاص المعنيين من موقعه في المتنزه الرياضي عالي الجودة».

وأضاف الظالعي: «تعتبر عمليات الدمج دليلاً على النمو الذي تشهده أندية الرجبي في الإمارات، على الرغم من الضغوطات المالية التي تواجه العديد من أندية الرجبي في السوق الحالية، كما يؤكد اتحاد الإمارات للرجبي على أن هذه الخطوة محورية نحو مستقبل مشرق لكافة عشاق الرياضة».

وقال فيجاي ساجانهار المدير المالي في مدينة دبي الرياضية: «يُعد هذا الاندماج دليلاً على التزام مدينة دبي الرياضية بتعزيز حضور رياضة الرجبي في دولة الإمارات، وانطلاقاً من قدرة الرياضة على توحيد الشعوب والثقافات، تأتي عملية الدمج هذه بمثابة تأكيد على مكانة الرجبي الراسخة في المجتمع الذي يلتزم بتوفير موطن طويل الأمد لكافة اللاعبين من مختلف الأعمار والمستويات».

ألوان

وتضم ألوان النادي الجديد، الذي لا يحمل اسماً بعد، اللونين الأخضر والبرتقالي الخاصين بكلّ من الناديين السابقين. وسيشارك في كافة مستويات دوري اتحاد الإمارات للرجبي، كما سيضم مجموعة كاملة من اللاعبين الأشبال والناشئين. وسيتمتع أعضاء النادي الجديد بكافة المزايا الاجتماعية في المجمع الرياضي، مثل الدخول إلى غرف الفرق والصالات الرياضية ومضمار الجري والمرافق الداخلية، ما يتيح تجربةً متميزة لكافة الأعضاء.

ويُشار إلى أنّ نادي الفرسان العرب للرجبي تأسس عام 2008 على يد نيل ولويس بالمر اللذين كانا من القوى الرئيسية المؤثرة في مشهد رياضة الرجبي في الإمارات، حتى وفاة نيل عام 2015. وسعياً منها للحفاظ على إرث نيل، عملت لويس بشجاعة للإبقاء على عمل النادي، الذي يضم حوالي 350 عضواً، واتخذ من المجمع الرياضي في مدينة دبي الرياضية مقراً مؤقتاً له منذ عام 2011.

وفي سياق تعليقها على الإرث الذي يتمتع به نادي الفرسان العرب، قالت لويس بالمر: «أفخر اليوم أن أكون جزءاً من عملية الاندماج، التي تأتي في إطار مساعينا الهادفة إلى توفير مقر دائم للنادي في دولة الإمارات، وصون الإرث الذي ثابرنا للحفاظ عليه».

كما تأسس نادي نسور دبي في عام 2016، ويضم حوالي 200 عضو، وهو نادي الرجبي الوحيد في الإمارات الذي يمتلك ملعباً خاصاً، ما يجعل من عملية الدمج خطوةً فعالة وضرورية، لا سيّما في ظل التزام مدينة دبي الرياضية بتعزيز حضور رياضة الرجبي في الدولة وجعل المجمع الرياضي الوجهة الأساسية لعشاقها.