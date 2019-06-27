«أبوظبي الرياضي» يناقش التميز المؤسسي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أقام مجلس أبوظبي الرياضي أمس بمقره، محاضرة بعنوان مفاهيم التميز المؤسسي لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز «الجيل الرابع»، وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لترسيخ ثقافة التميز والجودة بكافة عملياته التنموية وانعكاسها الإيجابي على تطور قطاع الرياضة في أبوظبي.

وألقى المحاضرة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في مجلس أبوظبي الرياضي، وبدأت المحاضرة بكلمة ترحيبية من قبل نورة الأنصاري رئيسة قسم التدريب والتطوير التي أكدت دور ومكانة التميز المؤسسي وحرص مجلس أبوظبي الرياضي على رفد منتسبيه والأندية الرياضية بمبادرات وبرامج تحفز على الجودة والتميز، دعماً لمنظومة محترفة قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة، وبعدها استعرض العبيدلي المحاور الرئيسة في ثقافة التميز وقيادة المؤسسات إلى أعلى المراتب ودورها في تحقيق الرضا العام عن كافة الخدمات بما يساهم في ترجمة المؤشرات وتجسيد استدامة التميز في منظومة الأداء الحكومي.

عرض مهم

وقدم العبيدلي عرضاً مهماً عن دعم القيادة الرشيدة ودورها الكبير في تحفيز المؤسسات الحكومية للوصول بأعلى المستويات التي تلبي نمط الحياة اليومية وتتجاوب مع الممارسات المستقبلية، في ظل السرعة المتنامية التي تشهدها الساحة الدولية، كما استعرض مؤشرات التميز والسعادة والجودة في استراتيجية الدولة وأهم المبادرات الداعمة لاستدامة عمليات التنمية في كافة القطاعات الحكومية.

وفي ختام المحاضرة كرمت حمدة المنصوري مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي اللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي، تقديراً لدوره الكبير ودعمه لثقافة التميز في كافة الاستراتيجيات والبرامج الحكومية، وذلك بحضور جمعة النعيمي مدير إدارة التدقيق الداخلي وأحمد القبيسي مديرة إدارة التسويق والاتصال.