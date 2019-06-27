بطولة السكتون للكبار تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق عصر اليوم بصالة الرماية بنادي الذيد بطولة الرماية لكبار المواطنين فوق 50 سنة التي تقام لأول مرة (بالسكتون) مسافة الهدف 10 أمتار وضعية (راقد) وعدد 10 طلقات في زمن 10 دقائق.

وهذا وقد بدأت الاستعدادات للبطولة من خلال التدريبات التي أتيحت للمتقدمين من خلال تخصيص عشر طلقات لكل مشارك من كبار المواطنين بما يسهم قبل انطلاق البطولة في تشجيعهم وحثهم على المنافسة واستعادة الثقة بالنفس والتزود بالطاقة الإيجابية قبل بدء البطولة الرئيسية على أن تبدأ البطولة بتوفير عشر طلقات تحتسب لكل طلقة عشر علامات في إصابتها للهدف.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في أجواء حماسية بمشاركة لافتة من عدد كبير من كبار السن وبرعاية من راشد عبد الله المحيان الذي خصص جوائز قيمة للفائزين.