بطولة الرماية تعزز التواصل الداخلي في هيئة الرياضة

المصدر: Ⅶ دبي ـ فائز بجبوج

نظمت إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للرياضة بطولة الرماية لموظفي الهيئة في نادي الذيد الثقافي الرياضي بالشارقة، والتي شهدت مشاركة 30 موظفاً من كلا الجنسين وتم تخصيص أشواطها للبندقية الأولمبية الهوائية لمسافة 10 أمتار، وجاءت هذه المشاركة ضمن مبادرات هيئة الرياضة للمساهمة في تعزيز التواصل الداخلي ورفع روح التناغم الوظيفي.

وأشاد سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة بالمبادرة وبأهدافها الرامية إلى تعزيز أواصر التواصل الداخلي بين الموظفين وتخفيف حدة ضغوط العمل ، مؤكداً على أن مثل هذه المبادرة تعمل على رفع جودة الإنتاج والعمل نتيجة لأجوائها الترويحية والمعنوية في اللياقة البدنية والذهنية. وتم خلال المبادرة تكريم الفائزين في البطولة .