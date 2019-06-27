«فريق أبوظبي» يطارد لقب جولة ليتوانيا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، تغادر اليوم بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا 2 إلى ليتوانيا من أجل المشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والتي ستنطلق غداً وتستمر ثلاثة أيام حتى يوم الأحد، ويطمح فريق أبوظبي إلى أن يستعيد لقب البطولة الذي حققه قبل موسمين وفي 2017 للمرة الأولى في تاريخه وعن طريق زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي.

ويسجل فريق أبوظبي حضوراً قوياً ومبهراً خلال شهر يوليو حيث سيبدأ المشاركة في الجولة الافتتاحية من الفورمولا 2 في ليتوانيا، ثم ينتقل مباشرة إلى مدينة إيفيان في فرنسا من أجل المشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، وبعدها يغادر إلى مدينة أوجستو في بولندا من أجل المشاركة في المرحلة الثانية من تحدي 12 ساعة العالمي لزوارق الفورمولا، وبعدها يطير مباشرة إلى مدينة ستريسا من أجل المشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق اكس كات، ليكون الفريق بذلك قد شارك في أربع محطات دولية متتالية ومهمة وبالحضور القوي لأبطاله وكوادره الوطنية.

وتغادر البعثة اليوم برئاسة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والمتسابقين راشد القمزي وراشد الطاير والراديو مان ماجد المنصوري وناصر الظاهري حيث ترغب بعثة الفريق في إحياء وإشعال ذكريات الفوز باللقب قبل موسمين.

تأكيد

من جهته أكد سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق أن المشاركة في الجولة الافتتاحية للفورمولا 2 ستكون بدافع المنافسة القوية على لقب البطولة واستعادته مجدداً وشدد على التحضير الجيد والإعداد لفريق أبوظبي والمتسابقين قبل انطلاق الجولة وخاصة أن عين الفريق تترقب الفوز بجولة الافتتاح وقال: لدينا ذكريات جميلة في هذا المكان حيث سجلنا لقب جولة كوناس في 2017، ونريد أن نكرر الكرة مجدداً بإحراز لقب الجولة الأولى والافتتاحية للبطولة، وأضاف الرميثي: يدخل الفريق هذه الجولة وهو يتسلح بذكريات قريبة جداً بالفوز في جولة بورتيماو في مونديال الفورمولا 1 في مايو المنصرم وأيضاً تسجيل لقب التحدي العالمي لـ24 ساعة للفورمولا إضافة للفوز بلقب الاستعراض في بطولة العالم للدراجات المائية في جولتها الثانية في إيطاليا، وكل الإنجازات السابقة تحققت في شهر واحد فقط كي تكون دافعاً قوياً لأبطال الفورمولا 2 من أجل المنافسة الجادة والقوية على لقب جولة الافتتاح.

وعن المشاركة الأوروبية لشهر كامل وفي أربع محطات أكد الرميثي أنها ستكون إعداداً قوياً للفريق وخاصة أنه يسجل حضوره في كل البطولات البحرية العالمية والدولية. وقال: ستكون المشاركة المتتالية لفريق أبوظبي عبارة عن إعداد قوي وتحضير للمراحل التي ستأتي لاحقاً، وكلنا ثقة بأن نسجل في هذا الصيف ألقاب كل البطولات.