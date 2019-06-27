«عربي الريشة» يعتمد برنامج إعداد المدربين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد الاتحاد العربي للريشة الطائرة برنامج الاتحاد الدولي لإعداد المدربين (دليل المدربين... المستوى الأول)، والذي تم إعداده باللغة العربية ليكون مرجعاً لكافة مدربي الريشة الطائرة في الوطن العربي باعتماد من الاتحاد الدولي.

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة عن قارة آسيا، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي جاسم قانصوه، إن برنامج الاتحاد الدولي لإعداد المدربين يعتبر بمثابة دليل متكامل ومرجع للكوادر الفنية العاملة في مجال تدريب الريشة الطائرة وهو يتضمن 13 وحدة.

وأوضح قانصوه أن الدليل يتضمن نظرة عامة عن اللعبة، ومبادئ التدريب، والعمليات التدريبية والتي تتضمن التخطيط والتطبيق والتقييم، وتدريب الأطفال، وعوامل الأداء، وطريقة أداء المهارات (مهارات الحركة)، وطريقة أداء المهارات (مهارات الضرب)، والتكتيك.