إيناس حجازي.. مبادرة فريدة من «دبـي لأصحاب الهمم»

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

في خطوة فريدة من نوعها وهي المبادرة الأولى على مستوى الرياضة بالدولة أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم أمس عن انضمام السباحة السورية إيناس حجازي لتمثيل النادي في سباحة الأسوياء في المحافل المحلية والدولية.

وعقد النادي مؤتمراً صحفياً بمقره بدبي بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وفتحي الأشهب المدير الفني واللاعبة السورية إيناس حجازي «29» سنة.

وقال ثاني جمعة بالرقاد:«لقد أقيمت بطولات مشتركة بين أصحاب الهمم وغيرهم، وقد بدأ البحث لإيجاد طرق وأساليب لتذليل الفوارق والتحديات والعراقيل التي من شأنها أن تحد من هذه المشاركات فيما بينهم بفعالية، وقد أتت فكرة نادي دبي لأصحاب الهمم بشكل مختلف كمبادرة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي بأن يتم تطبيق مبدأ آخر وهو الاندماج وليس الدمج، فالإندماج طاقة إيجابية تأتي لرغبة الأطراف وعامل مشترك فيما بينهم لتحقيق الأهداف، أما الدمج فيكون من خلال القبول أو الرفض بين الأطراف.

وأضاف: تطبيق مبدأ الإندماج الذي انتهجه نادي دبي لأصحاب الهمم يتمركز حول مشاركة الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة جسدية أو ذهنية من الانتساب للنادي وممارسة النشاط الرياضي أسوة بزملائهم من أصحاب الهمم ويشاركون في البطولات المحلية والدولية باسم النادي، وبالتالي يتم تحقيق الإندماج بين كافة فئات المجتمع.

فكرة

وقال:«عندما تقدمت الرياضية إيناس حجازي للانتساب إلى النادي لم تعرف بأنه نادٍ لفئة معينة بل ظنت أنه ناد عام للجميع، وعندها انطلقت فكرة الاستفادة من انضمام اللاعبة للنادي لتحقيق مفهوم الإندماج، وجاءت المبادرة لتبني هذا المبدأ من نادي دبي لأصحاب الهمم وعليه تم التواصل مع اتحاد السباحة وطلب الانضمام لعضوية الاتحاد وتمت الموافقة، وبالتالي أصبح نادي دبي لأصحاب الهمم أول ناد لأصحاب الهمم ينضم لعضوية اتحاد الإمارات للسباحة، مشيراً إلى أن اللاعبة ستمثل النادي في سباحة الأسوياء».

هدف

من ناحيتها أشارت السباحة إيناس حجازي إلى أنها ستسعى إلى التمثيل المشرف لدولة الإمارات ورفع علمها خفاقاً في المحافل كافة، مقدمة الشكر لنادي دبي لأصحاب الهمم والقائمين عليه في تذليل كافة العقبات للوصول لطموحها في لعبة السباحة بالدولة. وقالت:«أسعى لتمثيل هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع في مبادرة هي الأولى من نوعها».