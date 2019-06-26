الفهيم: فورمولا 2 تحدٍ جديد في عالم الزوارق السريعة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

وجه بطلنا أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري تيم الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز على تعدد الفرصة وتقديمه مجدداً لخوض تحدٍ جديد في بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا 2 - مدافعاً عن ألوان الفريق الأزرق في ساحة عالمية جديدة وبآمال وطموحات كبيرة.

وقال الفهيم يسعدني أن أخوض تحدي المشاركة في بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا 2 - بعدما أتاحت لي المؤسسة المشاركة منذ الموسم الماضي في الجائزة العالمية للزوارق السريعة - أف 4 أس-، الأمر إلى مكنني من اكتساب الخبرات المطلوبة في سباقات الزوارق السريعة والاستعداد لطرق أبواب باقي الفئات ومنها بطولة العالم - فورمولا 2. ويستعد فريق مؤسسة الفيكتوري تيم نهاية هذا الأسبوع لخوض تحدٍ جديد وللعام الثاني على التوالي عبر زورقين اثنين الأول بقيادة بطلنا أحمد الفهيم والثاني بقيادة زميله بطلنا منصور المنصوري، وذلك في بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا 2 - والتي تنطلق من كاوناس (ليتوانيا) يومي السبت والأحد المقبلين.

وظهر بطلنا أحمد الفهيم بقوة هذا الموسم من خلال قيادة زورق فيكتوري 3 في أولى جولات الجائزة العالمية للزوارق السريعة -أف 4 أس- والتي أقيمت في مدينة بورتيماو البرتغالية منهياً الجولة في المركز الثالث للترتيب العام بعدما تصدر السباق الأول وعانده الحظ في السباق الثاني وهو متصدر عن آخر لفة، لكنه صعد المنصة في الختام محققاً المركز الثالث.

طموحات

وكشف البطل أحمد الفهيم أن طموحاته مع مؤسسة الفيكتوري بدأت تكبر منذ التحاقه بالمؤسسة بداية عام 2018 بفضل التشجيع والدعم الكبير من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وزملائه السابقين والجدد في الفريق، الأمر الذي ساعده في تفهم أسرار السباقات ومقارعة الأبطال في مختلف التحديات.

وأشار الفهيم أنه يدرك تماماً صعوبة المشاركة في التحدي العالمي الجديد والذي سيجمعه بعدد كبير من المتسابقين المخضرمين في سباقات فورمولا الزوارق السريعة، حيث تجمع بطولة العالم فورمولا 2 أبطال فورمولا 1 والجائزة العالمية أف 4 أس وأبرزهم بطل العالم 2018 الإيطالي البرتو كومبيراتو وبطل العالم 2017 الإماراتي راشد القمزي والأمريكي برنت ديلارد وروب تيمبير والبرتغالي المخضرم بينفيتي.

وقال الفهيم إن الانتقال من منافسات أف 4 أس إلى فورمولا2 نقلة كبيرة بالنسبة إليه، وتتطلب مجهوداً خاصاً لتعرف على طبيعة السباق وسط مشاركة ما يزيد على 20 زورقاً، وسيعمل للتركيز أكثر من أجل تحقيق أفضل النتائج بدعم الجهازين الفني والإداري.

وقال قائد زورق فيكتوري تيم إنه وزميله منصور المنصوري جاهزان تماماً لبدء المهمة المرتقبة في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا 2- والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو أي ام - وتشمل محطات أوروبية مختلفة منها منافسات: الجولة الأولى في مدينة كاوناس (لاتفيا) نهاية الأسبوع والجولة الثانية في مدينة تونسبيرغ (النرويج) من 3-4 أغسطس المقبل والجولة الثالثة في مدينة برينديسي (إيطاليا) من 24 إلى 25 والجولة الرابعة من 13-15 سبتمبر المقبل في مدينة ريبادورو (البرتغال).