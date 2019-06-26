بافان يقتحم «التوب 50» في «السباق إلى دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

خطا الإيطالي أندريا بافان خطوة كبيرة استهدفت حجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف بعد فوزه بلقب بطولة «بي إم دبليو» الدولية المفتوحة في ألمانيا في مباراة فاصلة ضد الإنجليزي مات فيتزباتريك.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً 460 نقطة بهذا الانتصار ليعزز موقعه على لائحة ترتيب الجولة الأوروبية التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، بعدما تقدم من المركز 114 إلى المركز 32 بمجموع 681.7 نقطة.

وأصبح فيتزباتريك، بطل جولة موانئ دبي العالمية لعام 2016، الذي يسعى إلى مواصلة أدائه الرائع للفوز كل عام في الجولة الأوروبية منذ حصوله على بطاقته لموسم 2015، الآن على أعتاب «التوب 10» في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد حصوله على 305 نقاط وقفز من المركز 27 إلى المركز 12.

وفي الوقت نفسه شارك كل من متصدر ترتيب «السباق إلى دبي» مات واليس وجوردان سميث وإدواردو موليناري وماتياس شواب وكريستيان بيزويدنهاوت والثنائي رافا كابريرا بيلو وألفارو كيروس المقيمان في دبي المركز الثالث وكسبوا 104.9 نقاط.

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وأصبح الفارق بين واليس والأمريكي كيفين كيزنر في المركز الثاني أكبر بعد هذه النتيجة وانتقل كابريرا بيلو من المركز 49 إلى المركز 40 بينما اقترب كيروس من «التوب 50» في السباق إلى دبي إذ انتقل من المركز 91 إلى المركز 66.

وأكمل لي ويستوود وكالوم شينكوين وماتيو بافون وثوربورن أولسن العشرة الأوائل في البطولة ليحصد كل منهم 49.2 نقطة لينتقل ويستوود من المركز 71 إلى المركز 64 ويكون قريباً من التوب 50 في السباق إلى دبي.

بطاقات مشاركة

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم ومنها بطولتا أبوظبي أتش إس بي سي وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.