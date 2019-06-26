لجنة الإشراف على انتخابات «ألعاب القوى» تبدأ عملها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحثت لجنة الانتخابات لاتحاد ألعاب القوى، التي تم انتخابها من قبل الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد، جميع الإجراءات والخطوات المتعلقة بعملها في الإشراف على انتخابات الاتحاد التي ستقام في 7 أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الانتخابات الذي عقد أول من أمس، بحضور العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المكلف تسيير أمور الاتحاد، ومحمد العامري رئيس اللجنة، والعضوين محمد كاهور وحسن المرزوقي. واطلعت اللجنة على آلية عملها خلال المرحلة المقبلة، والتي تسبق إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد لاتحاد أم الألعاب، والذي يستمر مدة عام واحد، بما في ذلك اعتماد الجدول الزمني لمرحلة الانتخابات، ومناقشة لائحة الانتخابات للاتحادات الرياضية.

وأكدت اللجنة العديد من البنود والأمور القانونية.