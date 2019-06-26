كلباء يقترب من إشهار «الدراجات»

المصدر: Ⅶ كلباء -محمد فضل

اقترب نادي اتحاد كلباء من إشهار لعبة الدراجات وذلك في أعقاب الاجتماع الذي ضم إدارة النادي بعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات بقاعة النادي الأصفر في الساحل الشرقي، وتمت مناقشة إمكانية إدراج لعبة الدراجات وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق ذلك.

وضم وفد اتحاد الدراجات نايف عبدالعزيز جكة أمين السر العام وعبدالكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية وعبدالناصر الشامسي الأمين العام رئيس لجنة المنتخبات، وكان في استقبالهم سعيد خلفان المزروعي أمين السر العام بنادي كلباء وعيسى بن هويدن مشرف الألعاب الفردية وعبدالله عبدالرزاق البلوشي مدير النادي، وقال سعيد خلفان المزروعي إنهم في النادي بصدد الترتيب لإدراج هذه اللعبة رسمياً.