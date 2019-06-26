اليوم قرعة بطولات رجال اليد للموسم الجديد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تعقد لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة داوود المليح في الثالثة عصر اليوم بمقر الاتحاد بدبي اجتماعاً مع ممثلي الأندية الـ11 المشاركة في الموسم المقبل 2019- 2020 لإجراء مراسم قرعة بطولات الرجال والتي تتضمن «كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس الإمارات والدوري».

وكانت الأمانة العامة في اتحاد اللعبة قد وجهت الدعوات للأندية المشاركة في بطولات الرجال للموسم المقبل لحضور مراسم القرعة لجميع بطولات فئة الرجال والذي يشهد المرة الأولى مشاركة 11 نادياً، وكان الموسم المنتهي قد شهد مشاركة 9 أندية. وينطلق الموسم الجديد في السادس من شهر سبتمبر المقبل.