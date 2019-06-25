حريز المر: تكريم القيادة الرشيدة حافز للنجاحات العالمية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

ثمن حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الدعم الذي تجده الرياضة بصفة عامة والرياضات البحرية بوجه خاص من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أسهم في النجاحات والإنجازات التي تحققت على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية.

ورفع رئيس اتحاد الرياضات البحرية نيابة عن إخوانه في مجلس إدارة الاتحاد وجميع منتسبي الرياضات البحرية في الدولة الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على دعم سموهم لقطاع الرياضة في الدولة وجهودهم المتواصلة، من أجل تطوير هذا القطاع والارتقاء به نحو الأفضل الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على مسيرة أبنائهم في مختلف القطاعات حيث باتوا اليوم في المقدمة محققين الإنجاز تلو الآخر.

كما توجه رئيس اتحاد الرياضات البحرية بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لحرص سموه على رعاية حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية سنوياً مشيداً كذلك بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والهيئة العامة للرياضة، برئاسة محمد خلفان الرميثي والتعاون الكبير واللافت مع الاتحادات الوطنية ما ساهم في اكتمال منظومة النجاح.

وكشف حريز المر محمد بن حريز أن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية تسلم قبل فترة مبلغ 2.380.500 درهم إجمالي المكافآت التي حصل عليها فرسان الاتحاد وسفراء الرياضات البحرية ممن حققوا إنجازات إقليمية وقارية وعالمية في المشاركات المختلفة، موضحاً أن التكريم شمل 36 فرداً من اللاعبين والإداريين والمدربين وذلك في الحفل لتوزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018 خلال الاحتفال السنوي الـ13 الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة شهر أبريل الماضي.