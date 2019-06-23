8 ميداليات للإمارات في «نور سلطان للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

توّج أبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو بـ 8 ميداليات ملونة، أمس، في جائزة نور سلطان الكبرى للجوجيتسو، بجمهورية كازاخستان، وحصد يحيى الحمادي، وفيصل الكتبي، ومحمد القبيسي، وبشاير المطروشي 4 ذهبيات، إضافة إلى فضيتين لمحمد العمري، وسلطان آل علي، وبرونزيتين لكل من سعود الحمادي وخالد العمري. وتقام البطولة بنظام الحزام المفتوح، وتختتم اليوم، بمشاركة 9 دول، وتعتبر نقاطها مؤهلة إلى الألعاب العالمية 2021 بسان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل منتخبنا في البطولة 18 لاعباً ولاعبة من مختلف الأوزان.