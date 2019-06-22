تشييع مهيب لجثمان الراحل عيد فيروز

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

في حشد مهيب شيع الوسط الرياضي بإمارة الفجيرة الكابتن عيد فيروز المسماري اللاعب السابق لمنتخب الإمارات للتايكواندو (48 عاما) والذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم إثر علة لم تمهله طويلا.

وحضر التشييع كل من الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الاجسام وعدد كبير من الرياضيين ورؤساء الأندية بالمنطقة الشرقية.

ويعتبر الراحل من مؤسسي اللعبة في الفجيرة والمنطقة الشرقية، وارتبط اسمه بكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث بدأ عيد فيروز كلاعب هاو قبل اعتماد رياضة التايكواندو كلعبة رسمية، وحاز على عدد من الأحزمة المنوعة ثم صار لاعباً بالمنتخب الوطني ومن ثم مدرباً للعبة، بعد ذلك اتجه إلى مجال التحكيم، و نال الشارة الدولية عام 2012.

وكانت بطولة الفجيرة أولى محطاته الدولية في مجال التحكيم، كما حاز على جائزة أفضل حكم ضمن مونديال الشباب في كندا 2016.

وسبق له تولي منصب المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية قبل تعيينه رئيساً للجنة التحكيم في اتحاد الإمارات للتايكواندو، وله الكثير من المساهمات في عدد من الأندية إلى جانب العديد من الإنجازات .. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. "إنا لله وإنا اليه راجعون".