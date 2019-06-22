باخ يشيد باستعدادات طوكيو لأولمبياد 2020

المصدر: لوزان - د ب أ

أبدى الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أول من أمس، إعجابه بالسرعة القياسية في الاستعدادات التي حققتها العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2020.

وقال باخ عقب اجتماع للمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية: «لا أتذكر أي مدينة مضيفة أخرى كانت تقدمت بهذ الشكل في استعداداتها قبل عام من الألعاب».

وأضاف: «البرنامج التسويقي أيضاً، حطم بالفعل جميع الأرقام القياسية». وأشاد باخ بعمل المرشحين لنيل استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، والتي سيتم كشف النقاب عن هوية المدينة المضيفة لها الإثنين المقبل.