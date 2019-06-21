انطلاق دورة الألعاب الأوروبية الثانية

المصدر: وام

انطلقت في العاصمة البيلاروسية مينسك اليوم منافسات دورة الألعاب الأوروبية بنسختها الثانية وتستمر حتى 30 يونيو الجاري.

يشارك في المنافسات أكثر من 3600 رياضي يمثلون 50 دولة أوروبية في 15 نوعا من الألعاب الرياضية، وهي كرة الريشة والكرة الطائرة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والمصارعة والجمباز والجودو وسباق الدراجات وتنس الطاولة وألعاب القوى والقفز على الترامبولين والرماية والكاراتية والألعاب البهلوانية وكرة القدم الشاطئية والسامبو، وذلك للفوز بـ 199 طقما من الميداليات.

جدير بالذكر أن النسخة الأولي من الألعاب الأوروبية أقيمت العام 2015 في العاصمة الأذرية باكو وتربعت روسيا، وقتذاك على صدارة قائمة الميداليات بـ 164 ميدالية 79 ذهبية و40 فضية و45 برونزية.