«دبي الرياضي» يدعم المؤسسات العقابية والإصلاحية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يواصل مجلس دبي الرياضي برنامجه الرياضي التأهيلي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، الذي ينظمه بالتعاون مع شرطة دبي للعام الثالث على التوالي ضمن الخطة التنفيذية المشتركة بين المؤسستين، وفي إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، التي تهدف إلى توفير فرص ممارسة الرياضة لكل أفراد المجتمع.

وسيقوم مجلس دبي الرياضي خلال الأسبوع المقبل بتزويد المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي بأجهزة لياقة بدنية، وذلك في إطار الدور الوطني الذي تقوم به كلتا المؤسستين بهدف حماية المجتمع من خلال الرياضة وتعزيز التعاون بين أفراده من خلال العديد من الفعاليات التي يتم تنظيمها على مدار العام، وبهدف توفير فرصة ممارسة الرياضة والنشاط البدني للنزلاء والنزيلات على مدار اليوم، وضمان توفر بيئة رياضية صحية داخل هذه المراكز.

وكان سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، قد ترأسا وفداً من المجلس لزيارة الإدارة العامة لمراكز النزلاء العقابية والإصلاحية بدبي، التي سيتم تزويدها بالمعدات الرياضية، حيث التقى الوفد بالعميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وعدد من المسؤولين في المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وسيتم تنظيم حصص رياضية يومية للنزلاء والنزيلات بإشراف المدربين من النزلاء والنزيلات الذين تم إعدادهم من خلال «البرنامج الرياضي للمؤسسات العقابية والإصلاحية»، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الإدارة العامة للمراكز العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، لإعداد وتأهيل النزلاء من الرجال والنساء للاندماج في المجتمع ومساعدتهم في إيجاد مصدر دخل بعد الخروج من المركز للعمل مدربين وحكاماً، حيث نظم المجلس العديد من الدورات التدريبية التأهيلية بالتعاون مع الاتحادات المحلية والدولية.

تعاون

وقال العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي: «نشكر مجلس دبي الرياضي على تعاونهم المتميز مع الإدارة العامة للمراكز العقابية الإصلاحية في دعم النشاط الرياضي في هذه المراكز تحت مظلة «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، وإقامة دورات رياضية للنزلاء على مدار العام، والتي بدأت بإعداد دورة إعداد حكام كرة سلة، وتلتها دورة إعداد مدربي لياقة بدنية للنزلاء ومدربي يوغا، التي تهدف إلى إيجاد بيئة رياضية سليمة داخل هذه المراكز، وتعد هذه الدورة متميزة كونها الأولى من نوعها في العالم، حيث يتمكن النزلاء المتدربون من إدارة حصص تدريب لياقة بدنية للنزلاء داخل هذه المراكز، بالإضافة إلى أنها تؤهل النزيل للاندماج بالمجتمع عقب خروجه من المركز، حيث تؤهله للعمل في صالات اللياقة البدنية، وتعاوننا مع المجلس مستمر إن شاء الله».

دورات

وتم تنظيم 4 دورات تدريبية لإعداد مدربي اللياقة البدنية تحت إشراف الاتحاد الدولي لمدربي اللياقة البدنية (ICREPS)، كما تم تنظيم دورتي إعداد مدربي يوغا والإسعافات الأولية للإصابات الرياضية، ودورة إعداد حكام كرة سلة التي شارك فيها عشرات النزلاء من الجنسين، وفي نهاية كل دورة تم منح الدارسين الشهادات المعتمدة دولياً، والتي ستؤهل النزلاء من كل الجنسيات للعمل، وشهدت الدورات التدريبية تفاعلاً وتجاوباً بين الدارسين والمحاضرين، الأمر الذي يدل على ارتفاع مستوى الدارسين، ما عزز من تحقيق الهدف من قدرة النزلاء على قيادة حصص تدريبية ولياقة بدنية من خلال اطلاعهم على أفضل مستوى دراسي في مختلف المجالات.

وتولي «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية، اهتماماً خاصاً بفئة نزلاء المؤسسات العقابية، كما تنظم المبادرة العديد من الفعاليات الرياضية المجتمعية في مختلف أرجاء «دانة الدنيا» على مدار العام لتسمح لجميع سكان دبي من كل القطاعات بالمشاركة فيها من كل فئات المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار، وتتوزع الفعاليات على مدار العام، وتضم الفعاليات برامج للياقة البدنية والجري والسباحة والدراجات الهوائية في مختلف مناطق دبي ومسيرات للمشي، وإنشاء أندية رياضية متنقلة، وطباعة كتيبات تثقيفية للنشاط البدني.

هدف

يهدف «البرنامج الرياضي للمؤسسات العقابية والإصلاحية»، إلى إتاحة الفرصة للنزلاء لممارسة الرياضة، وفقاً لأفضل الممارسات، وإيجاد بيئة رياضية صحية داخل المراكز، خالية من الأمراض الناجمة عن قلة الحركة، وضمان إدارة حصص تدريبية من قبل مدربين أكفاء مؤهلين من النزلاء.