«الأجسام» يختتم دورة إعداد المدربين

المصدر: Ⅶ دبي: فائز بجبوج

أشاد محمد المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية بالنجاح الكبير والتفاعل الإيجابي والفعال بين المحاضرين والمشاركين في دورة إعداد مدربي اللياقة البدنية التي اختتمت، أول من أمس، بمركز إعداد القادة ونظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة قرابة 60 مدرباً من الجنسين ومن مختلف إمارات الدولة، وحملت اسم (كيف تكون مدرب ناجح)، وحاضر فيها المحاضر الدولي الإماراتي جعفر اشكناني والمحاضر الدولي وليم توماس.

وركزت المحاضرات النظرية والعملية على ممارسات ومبادئ اللياقة البدنية، وشروحات وافية عن الجهاز القلبي الوعائي والتمرينات، إضافة إلى الجهاز العضلي والعصبي، وشهدت الدورة نقاشات كبيرة وتبادلاً للمعلومات، مما أثرى إقامتها وسط رغبة كبيرة بالاستفادة من المعلومات الفنية والبدنية والعلمية في الجانبين العملي والعلمي.

وفي ختام الدورة، وزع محمد المري الأمين العام للاتحاد وبحضور ممثل مركز إعداد القادة والمهتمين باللعبة وعشاقها شهادات المشاركة على المدربين المشاركين وبارك لهم النجاح، مؤكداً اهتمام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي بتطوير الجوانب العلمية لدى المدربين، وبما يساهم بتطورهم لكي يستفيد منها الرياضيون، مثنياً على الروح الرياضية التي ميزتهم أثناء إقامة الدورة، ومشيداً بالمشاركة الكبيرة من العنصر النسائي، وتمنى أن تنتقل مثل هذه الخبرات الجديدة إلى ممارسي اللعبة وعلى أرض الواقع، ومؤكداً في ختام حديثه الدور المهم والأساسي للأجهزة الفنية في أي رياضة.