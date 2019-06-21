«أبوظبي الرياضي» ينظم «ورشة تسويقية»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي على مدار يومين ورشة عمل بعنوان أفضل الممارسات الاستراتيجية للهوية التسويقية وإدارة الفعاليات الرياضية، ضمن محاوره التطويرية المستمرة والداعمة للارتقاء بمستوى الأداء العام للمنظومة الرياضية في كافة الجهات وأندية أبوظبي.

وشهدت الدورة التي أقيمت بالتعاون مع «سي أس أم» تفاعلاً مميزاً وحضوراً لافتاً من قبل ممثلي أندية أبوظبي، حيث استعرضت في اليوم الأول استراتيجية الهوية التسويقية للجهات والمؤسسات وخطط تطويرها والترويج لها وفق برامج وممارسات عالمية متقدمة باستخدام الوسائل الرقمية وأدوات التواصل مع كافة الجهات والشركاء والرعاية، بما يضمن تحقيق العوائد المالية والمكاسب التجارية.

وتناولت الورشة المحاور الرئيسية في الخطط الاستراتيجية التي شملت: الرؤية والأهداف، تطوير المنتج، المفهوم التجاري، خطة المحتوى ومنصات البث والترويج، الشراكة (الرعاية) وغيرها من سبل ووسائل توفير الإيرادات، خطة التسويق، قنوات الاتصالات والترويج، خطط التطبيق.

وشهد اليوم الثاني استعراض أفضل الممارسات لإدارة الفعاليات بشكل عام وفق منهجية إدارة الفعاليات على الصعيد العالمي، وتناولت في محاورها: التخطيط الاستراتيجي، التخطيط العام، الجاهزية، التطبيق والتنفيذ والنتائج، التقييم، كما تطرقت لأفضل الممارسات العالمية لإدارة الفعاليات الرياضية لضمان خروجها بصورة متميزة تلبي طموح ومتطلبات المشاركين والمنظمين والشركاء والرعاة والمتابعين.

خبرات

من جهتها، أكدت نورة الأنصاري رئيسة قسم التدريب والتطوير في مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية ورشة استراتيجيات الهوية التسويقية، وأفضل الممارسات العالمية لإدارة الفعاليات والمخصصة للجهات والأندية الرياضية في إمارة أبوظبي التي أقيمت بأهداف إثراء معرفة وخبرات أندية أبوظبي بالخطط العالمية المعمول بها بكافة المؤسسات والهيئات الرياضية في ظل تسارع التطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة الرياضة العالمية.

وقالت: «نحرص في مجلس أبوظبي الرياضي على تقديم الخطط الطموحة والبرامج المتقدمة والممارسات الهادفة بصفة مستمرة، للارتقاء بالمنظومة الإدارية والتنفيذية في كافة الجهات، خصوصاً في ظل تنامي الاستراتيجيات المتقدمة وعلوم الإدارة الحديثة، فجاءت الورشة إيماناً بأهمية مواكبة تلك التطورات وانعكاسها الإيجابي على عمليات التنمية الرياضية في أبوظبي، مشيدة بالحضور والمشاركة المميزة من قبل ممثلي جميع الجهات والأندية المستهدفة».