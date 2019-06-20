عالم دبي للرياضة يدشن نسخته التاسعة

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

دشّن عالم دبي للرياضة، أكبر صالة رياضية صيفية في الدولة نسخته التاسعة، أمس بمركز دبي التجاري، وسط توقعات بأن يصل عدد المشاركين والزوار إلى 250 ألفاً خلال فترة إقامته التي تمتد إلى غاية 10 سبتمبر المقبل.

وأعطى شارة انطلاق النسخة التاسعة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وماهر جلفار، نائب أول الرئيس، مركز دبي التجاري العالمي بحضور ناصر آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وأكد سعيد حارب أن عالم دبي للرياضة يعزز الهدف الذي يسعى مجلس دبي الرياضي لتحقيقه وهو جعل الرياضة أسلوب حياة بما أنه يمنح الفرصة لمختلف شرائح المجتمع بممارسة النشاط البدني طيلة فترة الصيف داخل قاعات مكيفة، مشيراً إلى أن عالم دبي للرياضة يلبي كل الأذواق في ظل وجود 20 لعبة، وقال: نحن فخورون برؤية التطور والتوسع اللذين يشهدهما عالم دبي للرياضة بنسخة العام الحالي، وهو ما يجعل من الحدث منصة مثالية تجمع عشاق الرياضة في بيئة آمنة لممارسة رياضاتهم المفضلة. وفي الواقع، تُعرف الأنشطة البدنية بأنها تشجع على الاحتواء والتسامح وتسهم بشكل إيجابي في تعزيز صحة أفراد المجتمع، ونود أن نشجع الجميع على المشاركة والاستفادة من هذه المبادرة الرائعة.

وأضاف: الحدث يؤكد أن الرياضة لا تتوقف في دولة الإمارات صيفا وشتاء، برا أو بحرا وعلى الثلج أو في الصحراء، وتزايد عدد المشاركين في عالم دبي للرياضة يؤكد أهميته وتطوره من عام لآخر.

هدف

من جهته، أوضح ماهر جلفار أن الهدف من إطلاق عالم دبي للرياضة هو خلق بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية في فصل الصيف مليئة بالحماس والإثارة، مشيرا إلى أن الحدث يشهد هذا العام العديد من الإضافات لجذب المزيد من الزوار والمشاركين في مختلف الفعاليات.

وقال: قمنا بإدراج ألعاب تحظى بشعبية واسعة من الجاليات المقيمة في الدولة مثل كرة السلة والرجبي وكرة الريشة وكرة التنس والكرة الطائرة والكريكت وتنس الطاولة. وأضاف: يواصل عالم دبي للرياضة تغيير الثقافة الرياضية في الإمارات من خلال تشجيع المزيد من الأشخاص على التحول إلى أسلوب حياة صحي ونشط على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف. وتوسع عالم دبي للرياضة في حدود مناطق ممارسة الأنشطة الرياضية ليقدم وجهة مناسبة لممارسة ألعابهم الرياضية المفضلة والمنافسة. ونحن نتطلع إلى نسخة أخرى من عالم دبي للرياضة مليئة بالفعاليات والأنشطة المختلفة.

وفي إطار الاحتفاء بمراسم الافتتاح، قام مجلس دبي الرياضي ومركز دبي التجاري العالمي بتكريم الأكاديميات المشاركة نظراً لجهودها ودورها المهم في الخروج بنسخة عالم دبي للرياضة بشكلها الحالي.

ويشمل الموقع الداخلي مكيف الهواء الذي يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع 3 ملاعب قياسية لكرة القدم الخماسية، و3 ملاعب قياسية لكرة القدم السباعية والرجبي، وصالة ألعاب رياضية حديثة مزودة بأجهزة «تكنوجيم».