«مدينة دبي الرياضية» تطلق المخيم الصيفي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلنت مدينة دبي الرياضية عن إطلاق المخيّم الرياضي الصيفي، الذي يضم مجموعة متنوّعة من الرياضات بما يتناسب مع تفضيلات الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 3 إلى 11 سنة، وذلك في «قرية البطولة» وسط مدينة دبي الرياضية، خلال الفترة 30 يونيو ولغاية 8 أغسطس.

ويأتي إطلاق المخيم الصيفي تلبيةً للطلب المتزايد من قبل الأهالي بمشاركة أطفالهم في الأنشطة الرياضية المختلفة خلال العطلات، كما يضم باقة متنوعة من الرياضات الشهيرة التي يشرف عليها مدربون مؤهلون وخبراء في مجالهم ضمن الأكاديميات الرياضية في مدينة دبي الرياضة، وهم: المدرسة الإسبانية لكرة القدم، ونادي نسور دبي للرجبي، وأكاديمية مجلس الكريكيت الدولي، وأكاديمية «كلارك فرانسيس» للتنس.