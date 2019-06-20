العصيمي يشارك في مؤتمر «الأمم المتحدة» لأصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شارك ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للدول الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم، والذي أقيم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في بمشاركة أكثر من 130 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث عرض العصيمي التجربة الناجحة للجنة البارالمبية الآسيوية في توحيد فريقي كوريا الشمالية والجنوبية من خلال مشاركتهم في الألعاب البارالمبية الآسيوية في جاكرتا تحت اسم منتخب واحد ولأول مرة في تاريخ الحركة الرياضية البارالمبية ، وأشار بأن تلك التجربة ما كانت لترى النور لولا فريق العمل المتميز، والذي عمل خلف الكواليس باحترافية وسرية تامة وتابع ملف تلك المبادرة منذ الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت بمدينة إنشيون الكورية عام 2014.