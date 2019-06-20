أوستالوسكي.. سائق سيارات بلا ذراعين

المصدر: Ⅶ دبي -راضية آيت خداش

البولندي بارتوز أوستالوسكي، هو محترف قيادة سيارات السرعة الوحيد في العالم، الذي لا يملك ذراعين، ولكنه يملك رخصة سباق FIA الدولية، التي حصل عليها بعدما أثبت قدرته التنافس على قدم المساواة مع السائقين المحترفين في بطولة «دريفت» البولندية والبطولات الأوروبية.

بارتوز أوستالوسكي هو أيضاً متحدث تحفيزي في المؤتمرات واجتماعات العمل، حيث يحاول إلهام الأشخاص وتشجيعهم على تحقيق النجاحات وتنمية شخصياتهم. كما أنه يدير قناته الخاصة على يوتيوب (Passion at the Edge)، وتعني الإلهام إلى أبعد الحدود، حيث يختبر من خلالها السيارات الفريدة والحصرية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن بارتوز أوستالوسكي، فنان وعضو في دار نشر VDMFK، التي تدعم الفنانين الذين يرسمون بأقدامهم وأفواههم.

في سن الـ 20، فقد بارتوز أوستالوسكي كلتا يديه، نتيجة لحادث مروري، واعتقد الكثيرون من حوله أن حياته المهنية في عالم رياضة السيارات أصبحت من الماضي، ولكن شغفه بهذا العالم لم يتوقف، وجلس في ورشته لتعديل سيارته بطريقة تتناسب مع حالته الصحية، وليتمكن من قيادتها برجليه وكتفيه، إذ حول مكان ناقل الحركة الأوتوماتيكي وثبّته بالقرب من كتفه اليمنى. كما زود سيارته بوحدة تعمل بواسطة دواسة ركّبها فوق المسرع مباشرة. ويعمل أوستالوسكي على تشغيل دواسة السرعة بكعبه الأيمن، أما الفرامل الإلكترونية، فيشغلها بأصابع قدمه اليمنى، فيما تعمل رجله اليسرى على تحريك المقود بكل احترافية، كما تظهر الفيديوهات التي تناقلتها الصحف العالمية.

وتمكن أوستالوسكي بذلك من المنافسة بنجاح في مسابقات السيارات السريعة في بولندا، ومن تمثيل بلده في الأحداث الدولية، من خلال التنافس مع سائقي سيارات مشهورين عالمياً.

وفي فبراير 2017، كان أوستالوسكي أول بولندي في التاريخ، يشارك في برنامج السيارات الأكثر شعبية في العالم «الطواف الكبير»، الذي يديره جيريمي كلاركسون وريتشارد هاموند وجيمس ماي.

بالإضافة إلى ذلك، شارك في مقطع ترويجي للألعاب الأولمبية للمعاقين في ريو دي جانيرو عام 2016.