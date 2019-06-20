المواي تاي يشارك في «دولية تونس»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

وصلت أمس بعثة منتخب الإمارات للمواي تاي إلى تونس، وذلك للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة النخبة الدولية للمواي تاي 2019. وتنطلق فعاليات البطولة في العاصمة التونسية غداً بمشاركة 15 دولة يمثلها 26 لاعباً من نخبة لاعبي المواي تاي في الوطن العربي. وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع الاتحاد العربي للمواي تاي والاتحاد التونسي.

وعبر عبد الله النيادي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس الاتحاد الاماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج عن مدى سعادته باستكمال مسيرة نجاح النسخة الأولى من البطولة، وذلك بازدياد أعداد اللاعبين والدول المشاركة كون ذلك يسير جنبا إلى جنب مع خطط الاتحاد الاستراتيجية الرامية الى توسيع قاعدة انتشار اللعبة في الوطن العربي.