تعاون بين «الشارقة الرياضي» و«تطوير معايير العمل»

المصدر: Ⅶ الشارقة – عماد الدين إبراهيم

وقع مجلس الشارقة الرياضي وهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة اتفاقية مشتركة، أمس، في إطار التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات إقامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية والمسابقات وتطوير وتقديم الخدمات والرعاية لفئة العمال بالإمارة الباسمة وفق جودة عالمية، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسالم يوسف رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وتتمثل الاتفاقية المشتركة بين الطرفين في إشراف ورعاية مجلس الشارقة الرياضي للفعاليات الرياضية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة، فيما يكون دور الهيئة من خلال الاتفاقية تطوير معايير العمل طبقاً لاستراتيجية محددة لرعاية وخدمة الفئات العمالية بالإمارة، سعياً منها إلى توفير بيئة جاذبة للعمال.