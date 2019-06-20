«فريق الإمارات» .. مهمة بلجيكية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن فريق الإمارات عن تشكيلته المميزة التي تضم 5 دراجين، والتي ستشارك في سباقات اليوم الواحد الكلاسيكية في بلجيكا، وتضم التشكيلة البلجيكي الواعد جاسبر فيليبسن، وذلك إلى جانب كل من روري سوثرلاند وأليفييرو ترويا وكريستيان مونوز وروبيرتو فيراري.

وستشارك التشكيلة في عدد من السباقات البلجيكية، وهي سباق «دوارز دور هيت هاجيلاند» غداً، وسباق «هيلين فاستجود هايستسه بيل» السبت، وسباق «إلف شتيدن رونده» الأحد. وفي معرض حديثه قبيل السباق، قال فيليبسن: «لم يسبق لي أن شاركت في هذه السباقات الثلاثة، لكنني أعرف الطرق والمسارات جيداً، وهي سباقات بلجيكية تقليدية تتضمن العديد من المسارات الضيقة والجبلية والقطاعات الصعبة، وتناسب المسارات الدراجين السريعين والدراجين المعتادين على هذه التضاريس».