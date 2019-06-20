نخبة النجوم يشاركون في «مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعود بطولة مبادلة العالمية للتنس مجدداً إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي بدورتها الثانية عشرة، والتي ستُقام فعالياتها في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في الفترة بين 19-21 ديسمبر 2019، أي قبل أسبوع واحد من موعد تنظيمها المعتاد. وستشهد البطولة سلسلةً جديدة من المنافسات الحماسيّة والمشوقة بمشاركة نخبة من ألمع نجوم ومحترفي التنس حول العالم.

ومن المتوقع أن يساهم الموعد الجديد للبطولة في اجتذاب عدد أكبر من جمهور وعشاق التنس والعائلات والأصدقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، حيث سيتاح لهم حضور منافسات البطولة بالتزامن مع بدء موسم الأعياد، ومتابعة الأداء الحماسي لثمانية من أفضل نجوم التنس في العالم، من بينهم 6 لاعبين في فئة الرجال ولاعبتان ضمن فئة السيدات.