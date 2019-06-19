عالم دبـي للرياضة جاهز لاستقبال 250 ألف زائر

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

تنطلق اليوم النسخة التاسعة لعالم دبي للرياضة الذي ينظمه مركز دبي التجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة بين 19 يونيو الجاري و10 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يستقبل هذا العام أكثر من 250 ألف زائر على مدار 16 أسبوعاً.

ويقام عالم دبي للرياضة على مساحة 25 ألف متر مربع داخل قاعات مكيفة وعلى 50 ملعبًا منها 6 ملاعب لكرة القدم والرجبي، و 9 ملاعب كرة سلـة، وملعبان للتنس، ومنطقة كبيرة لتنس الطاولة، و 18 ملعباً للريشة الطائرة، وغيرها من الملاعب.

ويتضمن عالم دبي للرياضة 20 لعبة متنوعة بمشاركة 14 أكاديمية متخصّصة من أبرزها أكاديمية «أيه سي ميلان» في دبي التي تشارك للمرة الأولى في الفعاليات، بالإضافة إلى أكاديميات «بول أبوف أول» و«جاست كريكيت» و«جاست بلاي» و«سنترلاين، التي تقدم تدريبات في كرة السلة والكرة الطائرة والكريكيت واللياقة البدنية. ويتميز عالم دبي للرياضة بإقامة فعاليات رياضية للصغار والكبار وأنشطة عائلية ما يتيح لكل المقيمين على أرض الدولة بممارسة الرياضة التي يعشقونها.

ومن الألعاب الجديدة التي سيستمتع بها الزوار في عالم دبي للرياضة لعبة الغولف الافتراضي، وألعاب الباتل بارك، للتصويب، وتشغل مساحة تزيد على 750 متراً مربعاً، وتحتوي على حقلين بتصميمات خاصة هما:»آي باتل فيلد«بنظام الليزر، و»آي تارجت) بنظام تحديد الهدف إلكترونياً.

ويعد عالم دبي للرياضة الأكبر من نوعـه على الإطلاق في الدولة والمنطقة لما يضمه من ملاعب تناسب مختلف الرياضات وتستوعب أعدادًا كبيرة يمارسون هواياتهم براحة وبإشراف مختصين ومعالجين، كما يشهد إقامة العديد من الأنشطة الرياضة والبدنية خلال فصل الصيف في دبي، وتستقطب فعاليات التحدي عشّاق هذا النوع من الرياضات، واللاعبين الذين يمارسون هواياتهم ويتنافسون مع أقرانهم وأصحابهم في أجواء حماسية مع توفر أماكن للجمهور لمتابعة المنافسات والتشجيع. ويدعم الحدث الممتد على مدار 16 أسبوعاً مجموعة كبيرة من الرعاة والشركاء يتقدمهم مجلس دبي الرياضي وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومستشفى ميدكير لطب العظام والعمود الفقري، وجاست بلاي، ودل جيمينغ، والجامعة الكندية، وسيركل كيه، وجو سبورت والروابي.